Legisladores pedirán reforma al delito de terrorismo

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Mientras que los legisladores del PRI adelantaron que presentarán una iniciativa para reformar y clarificar el delito de terrorismo al calificar como excesiva la acusación hecha a los 17 detenidos por disturbios en Cuerámaro, el coordinador de los diputados del PAN, Jesús Oviedo Herrera, afirmó que así está establecido en la ley, no obstante, que esto no limita a que el tema sea revisado.

Lo anterior tras la liberación de los detenidos de Cuerámaro quienes hace tres meses generaron disturbios durante las manifestaciones por el asesinato de cuatro jovencitas que fueron atropelladas de forma dolosa por un menor de 16 años actualmente detenido.

El diputado del PRI, José Huerta Aboytes, señaló que al haber sido excesivo el uso de este tipo penal se buscará reformar el Código Penal del Estado.

La Ley es clara: Oviedo

Por su parte, el legislador del PAN, Jesús Oviedo, refirió que “está muy definido en el Código Penal lo que se considera como terrorismo, no puedo decir que no sea sujeto de análisis, creo que vale la pena abrirlo, pero la definición está muy clara y esa definición, la última (reforma) que se hizo fue en el 2011, entonces tiene nueve años esa definición. Hoy se ha utilizado ese medio para detener y sancionar, bueno, por supuesto que no estaremos negados a hacer ese análisis, pero la definición es muy clara, muy objetivo”.

LC