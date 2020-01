Legendario cantautor muere en medio de un concierto, jamás soltó su guitarra

Los seguidores del cantante británico argumentaron que debería apoyar al ex quarterback Colin Kaepernick el cual fue borrado de la liga por sus protestas contra la violencia racial

Ciudad de México.- Luego de que Harry Styles confirmara su actuación en la fiesta previa al Super Bowl LIV de la NFL, seguidores del cantante británico pidieron que no se presente en apoyo a Colin Kaepernick, ex quarterback de San Francisco que fue borrado por la liga por sus múltiples protestas contra la violencia racial y la brutalidad policiaca durante un partido en el 2016.

Los fanáticos del ex integrante de One Direction argumentaron que el intérprete se ha manifestado en contra de la violencia racial y el abuso policial por lo que creyeron adecuado que no apoyara el espectáculo que la NFL organiza previo al Super Bowl.

El año pasado, la NFL y Pepsi, quien patrocina los eventos musicales de la liga, recibieron una negativa de parte de Rihanna cuando le pidieron ser parte del tradicional show de medio tiempo, esto también en solidarida con Kaepernick.

“No estamos insinuando que Harry Styles es racista. Solo estamos tratando de informarle acerca de cómo el Super Bowl está en contra de BLM, y ambos sabemos que es lo que nosotros (Harry y sus fanáticos) apoyamos”, afirmó un seguidor en Twitter.

