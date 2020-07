Leganes desciende a segunda división en España y Aguirre piensa en su salida

Redacción

España.- El Leganés de Javier Aguirre igualó 2-2 ante el Real Madrid en Butarque, sin embargo, el empate sin goles entre el Espanyol y el Celta de Vigo, donde milita el zaguero mexicano Néstor Araujo, provoca el descenso del conjunto pepinero a la segunda división del balompié ibérico.

El Real Madrid se adelantó con un cabezazo de Sergio Ramos (9), cuando el conjunto merengue dominaba el partido en sus primeros compases, sin embargo, Bryan Gil puso la igualada (45) antes de finalizar la primera mitad.

Ya en la parte complementaria, Marco Asensio volvió a adelantar a los blancos (53) tras una buena asistencia de Isco Alarcón, pero los ‘pepineros’ nunca bajaron los brazos y Roger Assalé puso el 2-2 (78) que no alcanzó para salvarse.

En los últimos minutos del partido, Javier Avilés tuvo en sus botines lo que pudo ser el tercer tanto del ‘Lega’, luego de que el balón pegara en el brazo de Luka Jovic, aunque tras las instrucciones del VAR el silbante del cotejo decidió no señalar una posible pena máxima.

El Leganés se quedó a dos puntos del Celta (17º), que empató 0-0 en casa del descendido Espanyol (20º), mientras el Mallorca (19º), el tercer equipo que jugará en segunda división la próxima temporada, empató 2-2 con el Osasuna.

Aguirre asumió la responsabilidad por el descenso, ya que tras 36 juegos, sumó siete victorias, 10 empates y nueve derrotas, pese a que confiaba que su equipo pudiera sacar el resultado, uno que lucía imposible.

“Creo que es mi despedida del Leganés. No fui capaz de sacar un punto más o dos de hoy y ya está. Cuando uno no es capaz de cumplir el objetivo es normal que prescindan de mí, no me han dicho nada, es tiempo de reflexión”, dijo ‘El Vasco’ al final del encuentro.

El entrenador es el máximo responsable. Intenté sumar puntos, recomponer después de ausencias importantes. Conseguimos meternos, hasta hace nada estábamos muertos, pero llegamos con más probabilidades hoy”, dijo.

“Fue un tema de capacidades, no de actitudes. Gracias a la afición nos dejamos la piel. No pudo ser por pequeños detalles”, agregó Aguirre.

Finalmente, el estratega mexicano confesó que una de las cosas más difíciles fue ver a sus pupilos destrozados tras el silbatazo final.

También te puede interesar

RC