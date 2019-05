Le suspenden cuenta de Twitter a Fernández Noroña

La censura de Twitter. 20 de mayo de 2019. Publicado por Gerardo Fernández Noroña en Domingo, 19 de mayo de 2019

El diputado aseguró que fue censurado por haber compartido imágenes y números telefónicos de gente que supuestamente estaba acosándolo a través de llamadas a su teléfono celular particular

Guanajuato.-Twitter le suspendió la cuenta al diputado federal Gerardo Fernández Noroña por estar compartiendo números telefónicos, nombres y fotografías de personas que presuntamente lo estaban acosando.

El político lanzó un video en su cuenta de Facebook las primeras horas de este lunes donde informó que lo habían ‘censurado’ y el ataque se lo atribuyó a “la derecha”.

“Son pasadas las 12 de la noche y quiero hacer un breve comentario, no me voy a extender mucho. Twitter está hecho un asco eliminando cuentas de compañeros y compañeras que están en la defensa del movimiento. A mí me ha tocado vivir en turno esta censura. Ha habido un ataque verdaderamente feroz orquestado de la derecha en mi contra”, contó en el video.

Al parecer, la cuenta de Fernández Noroña no fue suspendida para siempre, sino que se trata de algo temporal, pues aún existe su perfil pero está inactivo.

Acude a manifestarse en las oficinas de Twitter

El diputado por el PT, Gerardo Fernández Noroña, acudió a las oficinas de Twitter para reclamar el supuesto bloqueo a su cuenta. Así dijo que lo haría, tras haber expuesto una serie de números telefónicos desde donde ha recibido mensajes en su contra.

Con pancartas con las leyendas “No a la censura”, el petista se presentó en las oficinas de Twitter, pese al amago de los vigilantes con llamar a la policía, pues se trata de propiedad privada. Ante ello, su respuesta fue: “vamos a estar aquí adentro, bueno, llamen a la policía, están en su derecho”.

