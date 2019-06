Le ‘saca brillo’ a su oficio

María del Socorro se dedica a bolear calzado; con su trabajo le da estudios a su hija menor y asegura que la satisfacción del cliente es un gran aliciente que la motiva

Enrique Pérez

San José Iturbide.- Reluciente y brilloso, es como queda el calzado después de pasar por las manos de la señora María del Socorro Arvizo Zarazúa, quien desde hace más de 15 años ofrece ‘bola’ en los monumentales e históricos arcos Las Flores.

Diariamente, María del Socorro tiene que trasladar desde temprano su “carrito bolero” hecho en metal inoxidable, desde su hogar, hasta el lugar que tradicionalmente ocupa, y posterior a la jornada laboral de 9 horas, retornar a su domicilio.

“A mí me encanta hacer mi trabajo, me gusta lo que hago, porque de aquí solvento todos mis gastos, y para la casa; tengo desempeñando esta labor aproximadamente 15 años, inicie un 26 de octubre del 2003, y ya estoy por cumplir 16 años con este trabajo”, resaltó con alegría.

Aseguró que lo que más le gusta el desempeñar su trabajo, es que el cliente quede satisfecho.

Al ser cuestionada referente a cuantos clientes atiende al día, y que otra labor desempeña, indicó que el número de clientes depende, puesto que en ocasiones son pocos, calculando atender un aproximado de 10 personas al día, puesto que también recibe zapatos aparte para ‘bolear’.

Subrayó, que también efectúa la pinta de chamarras, limpieza de zapato de gamuza, cambio de color en zapatos, entre otros más, cobrando 40 pesos por un cambio de color en zapatos, y en chamarras hasta los 200 pesos dependiendo el trabajo y tamaño de la prenda.

María del Socorro, resaltó que de su trabajo pudo cubrir los gastos de estudio de su menor hija, por lo cual continuará realizándolo.

Jornada laboral

La señora María mencionó que en ocasiones coloca desde temprano su puesto, abriendo desde las 8:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde, y en algunas ocasiones primeramente se dedica a los quehaceres de su domicilio, para posteriormente acudir a su trabajo, llegando a las 11:00 del día.

“En este momento, afortunadamente tengo mi cartera de clientes, quienes al ver que no llego temprano me andan buscando, mi esposo me marca, y me dice que tengo clientes esperando, y me apuro para llegar”, resaltó sonriente.

Al cuestionarle si las mujeres se esmeran más en el trabajo que desempeñan, indicó que, todos (hombres y mujeres) trabajan bien, pero cada quien mantiene un secreto en el trabajo de bolear.

Para finalizar indicó, que hasta el momento no ha recibido algún tipo de apoyo de parte del gobierno, solamente recibiendo en el trienio 2006-2009, la silla que actualmente tiene para ejercer su trabajo.