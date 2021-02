Redacción

Perú.- El mundo lleva un año en crisis. La vida se ha vuelto complicada a causa de la pandemia y no solo en cuestión de salud, sino en economía, familiar, laboral, y otras cosas.

En Perú, un hombre sufrió un robo, pero no cualquiera, sino de un tanque de oxígeno, un objeto que se ha convertido en algo muy valioso, sus precios se han disparado hasta cuatro veces más de lo normal; además de que el elemento químico escasea en algunas zonas.

Quienes usaban el tanque para sobrevivir tras haberse contagiado de coronavirus eran sus suegros quienes viven en el municipio Villa El Salvador.

El robo ocurrió cuando el hombre estaba formado para rellenarlo. En un abrir y cerrar de ojos, un ladrón se aprovechó y se lo llevó.

“Me acaban de robar mi balón de oxígeno. Lo que pasa es que debemos hacer cola todos los días… Allá abajo hay un joven que no me quiere incluir a ningún lado. La vez pasada me han llevado a la Policía pensando que yo era un vendedor de cola cuando yo vengo acá por mis suegros. Y ahorita me acaban de robar mi balón de oxígeno“, dijo al medio local América Hoy.

Tras ello, pidió ayuda pero nadie lo ayudó, ni quienes estaban alrededor ni las autoridades, quienes le pidieron que fuera a la Comisaría.

“No es posible, cuando le digo a la policía que tomen mi denuncia me dicen que vaya a la comisaría. Cómo es posible que acá se pierda un balón de oxígeno que es necesidad para un familiar“, dijo llorando.

