Le roba 80 mil pesos a diputado y denunció al cajero de dar el ‘pitazo’

Redacción

Ciudad de México.- Le robaron 80 mil pesos a un diputado local de la CDMX y denunció al cajero de dar el pitazo.

El diputado Emmanuel Vargas Bernal subió su reclamo a su cuenta de Twitter donde ha conseguido miles de reproducciones.

“Este tipo que seguro está coludido les dio aviso a las ratas para que me quitaran el dinero que retire en la caja me pidieron exactamente lo que retire”, escribió el diputado que forma parte de la bancada de Morena.

En las imágenes que comparte podemos ver (muy concentrado) al cajero número 4 de un banco ubicado en el centro comercial llamado Towncenter El Rosario, ubicado en Azcapotzalco.

La denuncia es tan común que seguro ya se la saben de tantas veces que la hemos escuchado. El diputado retiró una gran cantidad de efectivo, pero luego fue interceptado por unos ladrones que curiosamente, ya conocían la cantidad exacta que traía.

“Me acaban de asaltar y este cabrón es el cajero que me acaba de poner. Vine aquí al banco al Town Center del Rosario y efectivamente, al salir del Town Center me interceptó una motocicleta y me pidió exactamente la cantidad que yo había retirado del banco”, narra el legislador en el video.

A diferencia del otro viral caso en Veracruz, en esta ocasión no encaró en video al cajero presuntamente culpable pues solamente contó lo sucedido desde afuera.

Este tipo que seguro está coludido les dio aviso a las ratas para que me quitaran el dinero que retire en la caja me pidieron exactamente lo que retire. #TownCenter #Azcapotzalco agradezco a los oficiales que me brindaron el apoyo. pic.twitter.com/ekcZV9DsJz — Emmanuel Vargas Bernal (@Emmanuel_CDMX) January 13, 2020

Con información de Sopitas

SZ

