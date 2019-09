Le ponen migrantes Andrés Manuel a su hijo y al presidente le da orgullo

Cumba y su marido, Muanda, migrantes originarios de la República del Congo tuvieron en Tabasco a su nuevo hijo, lo que lo convierte en Mexicano

México.- El presidente se sintió orgulloso al saber que en Tapachula nació un bebé cuya mamá es de la República del Congo y dice que le quiere poner Andrés Manuel López Obrador al niño.

“Pues para mí es un orgullo, eso es lo que le puedo decir a ella, no lo sabía y me da mucho orgullo; pero es su decisión, es su decisión. Y me da mucho orgullo y le mando un abrazo cariñosísimo porque los migrantes sufren mucho”, dijo el presidente en conferencia de prensa al saber la noticia.

Cumba y su marido, Muanda, migrantes de República del Congo quienes actualmente se encuentran en la frontera de México con Guatemala, tuvieron a un bebé el 4 de septiembre en el Hospital General de Tapachula.

Aunque la periodista quería saber si tiene algún apoyo especial esta familia porque el bebé es mexicano, el presidente no respondió a este tema. Cumba y Muanda creen que las autoridades deben otorgarles el pase para llegar a Estados Unidos ahora que su hijo es mexicano.

