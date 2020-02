Le paran obra de edil; no tenía permiso

Roberto López

San Diego de la Unión.- Por cuenta propia, un regidor inició una obra en el muro del arroyo San Diego para construir un camino que permita el acceso de vehículos a las viviendas cercanas; la suya es una de ellas. Desarrollo Urbano detuvo la obra y el propio edil reconoció que fue por desconocimiento y que ahora pedirá permiso a la Conagua.

Se trata del regidor José Encarnación Alfredo Segura Covarrubias, edil panista que tuvo la iniciativa de colocar un muro de aproximadamente 6 metros de largo para reforzar y ampliar la entrada, en la que actualmente sólo pueden pasar peatones y motocicletas.

El propio edil dijo que en ese lugar hay al menos 6 familias que solamente pueden llegar a sus viviendas caminando por un lado del arroyo, con el riesgo que eso representa y que se incrementa en temporada de lluvia.

Detalló que la obra la estaba pagando de su bolsa, simplemente para que él y sus vecinos pudieran tener acceso a sus viviendas de forma más segura y para que los vehículos pidieran entrar.

Reconoció, sin embargo, que por desconocimiento, no solicitó un permiso y enfatizó que simplemente buscaba mejorar el acceso. Incluso señaló que años antes de que la Comisión Nacional del Agua le pusiera concreto a una parte del arroyo San Diego, había una calle que todavía reconoce el ejido; es decir, que Conagua no respetó esa calle, justo donde el regidor panista empezaba a levantar el muro

Álvaro Martínez, responsable de Desarrollo Urbano, corroboró que la obra no es del municipio, pero confesó que no queda claro si es parte del cauce del río porque Conagua no lo ha delimitado.

Fue hace una semana que Desarrollo Urbano paró la obra; el regidor ingresó documentación sobre la obra que planeaba hacer y le respondieron que era necesario pedir un visto bueno de la Comisión Nacional del Agua.

“No es que se entienda que hay desacato, cada persona tiene derecho a construir, siempre y cuando esté normado en los lineamientos de desarrollo urbano”.