Le ‘llueven’ denuncias a dirección de Fiscalización

Celaya.-No todas las mujeres pudieron sumarse al paro nacional del movimiento ‘El nueve nadie se mueve’ y continuaron con sus actividades cotidianas y de trabajo, una de ellas fue la señora María Camacho Rico, comerciante de frutas y verduras del Mercado Morelos, quien debe atender su negocio.

Por 40 años la señora María ha trabajado en su puesto de verduras sin faltar un solo día, del producto de este puesto depende su sustento diario, por lo que no piensa descuidarlo.

Comentó: “Vengo a trabajar porque de aquí vivo, si tuviera otro recurso de dinero pues no vendría, esa es una cosa, pero como obligación tiene que estar uno al pendiente de su negocio, no porque me vaya a quedar un día sin comer, sino que uno tiene que ser responsable de su negocio”.

Asimismo, consideró que las movilizaciones no resuelven el tema de la violencia contra la mujer, pero cada quién es libre de actuar como prefiera. Dijo: “Cada quien con su modo de pensar; no sé qué remedien con esas cosas, de que no trabajen, de que hagan marchas, de todos modos, las cosas están igual”.

Este lunes cientos de mujeres se sumaron al movimiento, que tiene el objetivo de visibilizar a las mujeres y hacer notar su ausencia, por lo que trabajadoras de varias instituciones públicas y privadas no se presentaron a trabajar, estudiar o a realizar cualquier actividad.

