Le incumplieron con ‘micha y micha’

Rubén Arroyo dejó la regiduría a su suplente, al hijo de Raúl Almanza Limón (excandidato del PVEM a la presidencia municipal en 2015 y 2018), y adquirieron el compromiso de repartirse el sueldo

Luis Telles

Jaral del Progreso.- Rubén Villagómez Arroyo, dio a conocer que tras un año y nueve meses, regresa como regidor propietario por el PVEM, porque su suplente, Raúl Almanza Aguilar, hijo del candidato a la alcaldía por el PVEM en el 2015 y en el proceso electoral, no le entregaba la mitad del salario como habían acordado.

Villagómez el pasado 31 de octubre del 2016 declaró que pidió licencia para separarse del cargo de regidor para cumplir su palabra; dejar la regiduría a su suplente, al hijo de Raúl Almanza Limón (excandidato del PVEM a la presidencia municipal en 2015 y 2018), y adquirieron el compromiso de repartirse el sueldo que iba a ganar Raúl Almanza Aguilar en partes iguales.

“Sólo me dio como tres pagos y me debe más de siete pagos y ya nada más me decían que después, entonces era un regidor propietario pero sin paga, entonces que chiste tiene, él con mando y con paga y yo nada”.

