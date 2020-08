Le escupe en la cara a mujer que pidió que usaran cubrebocas

Agencias

México.- Parece que el senador de Movimiento Ciudadano Samuel García ya le gustó estar en boca de todos. Apenas pasaron un par de semanas desde que fue duramente criticado por un comentario misógino que le hizo a su esposa Mariana Rodríguez en un live de Instagram, cuando ya estaba otra vez en el ojo del huracán.

¿Y ahora qué? Cerca de las 2:00 de la mañana cuando él creía que todos estaban dormidos, publicó un mensaje que los dejó -casi- atónitos a los primeros que lo vieron: anunciaba la renuncia a su partido y además acusaba de corrupción a Luis Donaldo Colosio Riojas y Dante Delgado.

“Mis posibilidades de llegar a la gubernatura están acabadas… sin embargo quiero decir mi verdad, he sido juzgado y he callado muchísimas cosas, asumiendo muchísimas culpas de otros compañeros del partido que me han generado un enorme costo político sin merecerlo“, se pudo leer en el post que compartió en su cuenta de Facebook.

A Colosio Riojas lo acusó de oportunista por la carta que le envió a través de sus redes sociales cuando lo tundieron por el comentario sobre lo mucho que su esposa Mariana Rodríguez estaba enseñando la pierna en un live.

Samuel García a las dos de la mañana / Samuel García a las 9 AM. pic.twitter.com/YfDMUG3xaC — Lady Corrales (@SoyLadyCorrales) August 25, 2020

“Me hackearon”

Unas horas después, ya que se había vuelto Trending Topic en Twitter, el post de Facebook desapareció y unos minutos más tarde informó que su cuenta había sido robada por la madrugada, y todo lo publicado entre la media noche y las 5 de la mañana, no era de la autoría del senador.

AL PÚBLICO EN GENERAL:NO SE CONFÍE EN LO PUBLICADO EN ESTA CUENTA HASTA QUE EL MISMO SENADOR SAMUEL GARCÍA APAREZCA EN VIDEO ACLARANDO QUE LA CUENTA YA HA SIDO RECUPERADA.ATTE.EQUIPO DE SAMUEL GARCÍA Posted by Samuel García on Tuesday, August 25, 2020

