Le entrarán al Sistema Integral de Transporte

Nayeli García

Irapuato.- El Municipio entrará al Sistema Integral de Transporte Público por lo que los nueve concesionarios que operan actualmente deberán integrar una sola empresa y definir tarifas razonables acorde al servicio que se ofrece.

“Los permisionarios entendieron que va o va, aquí no es si uno quiere o no quiere, el Sistema Integrado se va a crear en Irapuato y tiene como finalidad no sólo unificar los criterios y la calidad del servicio, sino que esto también represente una economía para el usuario”

El alcalde, Ricardo Ortiz Gutiérrez, se reunió el lunes con el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala Torres, y los concesionarios y se llegó a este acuerdo, con la participación de gobierno del estado y el Municipio con recursos.

Dijo que si para los permisionarios es una preocupación el alza de los costos de gasolina, y por ello buscan un incremento a la tarifa, el gobierno municipal busca tener un servicio de calidad y que apoye a la economía del usuario, pues ahora se pretende tener terminales de transferencia para que con un solo boleto se tomen dos o más rutas.

El compromiso de esta administración es dejar listas las bases y quizá una terminal concluida, así como la reestructura de las rutas, pero recordó que en la ciudad de León se tiene trabajando y construyendo este sistema 18 años, por lo que será un proceso largo.

“Yo lo voy a dejar arrancado, probablemente una primera etapa habilitada, como rutas a lo mejor una primera central de transferencias, es un proyecto muy ambicioso”, dijo.

Actualmente son nueve las empresas que prestan el servicio de transporte público con 547 unidades.