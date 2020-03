Le dan 12 semanas de prisión por toser en la cara de un policía

Agencias

Washington.- La Cámara de Representantes de EE. UU. aprobó un paquete de 2,2 billones de dólares, el más grande en la historia de Estados Unidos, para ayudar a las personas y las empresas a hacer frente a la recesión económica generada por el coronavirus.

El plan también lanza miles de millones de dólares a proveedores médicos en la primera línea del brote. El presidente Donald Trump promulgó la medida ayer.

“Nuestra nación enfrenta una emergencia económica y de salud de proporciones históricas debido a la pandemia de coronavirus, la peor pandemia en más de 100 años”, dijo la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, al cierre de un debate de tres horas en el piso de la Cámara.

Los líderes demócratas y republicanos aparecieron juntos en una conferencia de prensa para celebrar la aprobación del proyecto de ley, un evento inusual para un organismo que normalmente está fuertemente dividido en líneas partidistas.

“El virus está aquí. No lo pedimos, no lo invitamos. No lo elegimos. Pero con la aprobación del proyecto de ley verán que lucharemos juntos y venceremos juntos”, dijo Kevin McCarthy, el republicano de mayor rango en la Cámara.

El paquete de rescate supone el mayor estímulo fiscal jamás aprobado por el Congreso estadounidense. Con un volumen total de 2,2 billones de dólares, entre las medidas se incluyen 500.000 millones de dólares en ayudas a las industrias más afectadas y 290.000 millones de dólares para conceder pagos de hasta 3.000 dólares a millones de familias.

El proyecto también dispone una partida de 350.000 millones de dólares para conceder créditos a pequeñas empresas, 250.000 millones de dólares para aumentar los beneficios por desempleo y al menos 100.000 millones de dólares para hospitales y otros organismos sanitarios.

¿Exhorto?

El presidente Donald Trump emitió una orden que busca forzar a General Motors para que produzca respiradores artificiales para enfermos con coronavirus, de conformidad con la Ley de Producción de Defensa. Trump dijo que las negociaciones con GM habían sido productivas, “pero nuestra pelea contra el virus es demasiado urgente para permitir que el toma y daca del proceso de contratos continúe su curso normal”, enfatizó el mandatario.

Trump dijo que “GM estaba perdiendo tiempo” y que sus acciones ayudarán a asegurar la rápida producción de respiradores artificiales que van a salvar vidas estadounidenses.

Además Trump, declaró que hasta hace poco su país tenía “la mayor economía del mundo”, pero luego fue golpeada por el enemigo invisible”, en referencia al mortífero Covid-19.

Previamente, el presidente estadounidense firmó una orden ejecutiva que autoriza a los secretarios de Defensa y de Seguridad Nacional a llamar a los reservistas del Ejército y de la Guardia Costera con el fin de combatir el brote del covid-19 en el país. “No dudaremos en utilizar la plena autoridad del Gobierno federal para combatir esta crisis”, afirmó.