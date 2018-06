Le buscan socio a Boselli

Aseguró que en el Régimen de Transferencias buscarán como prioridad a un lateral derecho, además de los mediocampistas volantes por derecha e izquierda

Pablo Ruíz

Cancún, Q. Roo.- Rodrigo Fernández, Vicepresidente Deportivo del Club León, aseguró que en el Régimen de Transferencias buscarán como prioridad a un lateral derecho, además de los mediocampistas volantes por derecha e izquierda, mientras que revisarán opciones para encontrar a un acompañante de Mauro Boselli en el ataque.

Las opciones se ampliarán o se reducirán dependiendo de los activos que pueda colocar el conjunto felino en cuanto a sus activos, pues hasta el momento sólo a dos elementos podrían sacarles provecho para hacerse de dinero e ir por opciones en las posiciones necesarias.

El directivo de la Fiera descartó al lateral Iván Piris, quien termina préstamo, por lo que deberá regresar con los Rayados de Monterrey para entonces buscar otras opciones, abriendo una vacante para el cuadro dirigido por Gustavo Díaz.

Asimismo, compartió que con el mediocampista Leonel López, quien terminó préstamo con Toluca, buscarán ver las opciones que ofrezcan los escarlatas o en su defecto algún otro equipo de la Liga Mx, por lo que será definitivo que se evaluará un acomodo del futbolista que fue pieza fundamental de los Diablos el torneo pasado.

“No queda descartado su regreso, fue importante en el torneo, sigue mostrando muchas cosas buenas, pero las puertas están abiertas. Va ser difícil que otro elemento de los importantes salgan”, declaró Fernández.

Respecto al pronunciamiento que hará la directiva felina el próximo día 11 de junio, Rodrigo Fernández fue tajante al mencionar que se tendrá que esperar a que el presidente del equipo, Jesús Martínez Murguía, sea quien dé el anuncio.

En tanto, el refuerzo ya anunciado de los esmeraldas, William Tesillo, quedó descartado para la lista final que Colombia utilizará para el Mundial de Rusia 2018, por lo que se espera que una vez concluidos sus trámites pueda ya reportar lo más pronto posible con el resto del plantel para comenzar la fase de pretemporada.

“El jugador va tener algunos días más para reportar, estaremos revisando el tema de la visa de trabajo y ya cuando lleguen no tengan que salir del país, esta semana se tendrá que ir a la embajada en Bogotá para su trámite migratorio para su visa y entre el 11 y 12 estará incorporándose”, dijo Rodrigo.

El dirigente se dijo feliz de que el equipo podrá contar con un representante en el Mundial como lo será Pedro Aquino, quien quedó de manera definitiva en la lista final de Perú, por lo que el nuevo jugador de la Fiera tendrá participación con su selección ya como jugador verdiblanco.

Cambios en las fuerzas básicas

El Club León anunció cambios en su estructura de fuerzas básicas con la llegada de tres entrenadores entre los que estarán el ex arquero Christian Martínez, además de Carlos María Morales y Jonei Barros.

Rodrigo Fernández, aseguró que la intención es fortalecer la cantera con gente experimentada por lo que esperan que el beneficio pronto rinda frutos a favor de los jóvenes que buscan una oportunidad en el primer equipo.

En primera instancia, la categoría sub 15 será fortalecida por el ex jugador uruguayo Carlos María Morales, quien llegará a asumir el mando junto con Alfredo ‘Tena’ Murguía, mientras que el cuadro sub 17 también recibirá al brasileño Jonei Barrios como el técnico, donde tendrá como asistente a Andrés ‘Andy’ Pérez.

Por su parte, el conjunto de la categoría sub 20 sumará a la figura del ex arquero de los verdes, Christian Martínez, como auxiliar técnico de Rubén ‘Ratón’ Ayala.

A través de sus redes sociales, el Club León le dio la bienvenida a los técnicos que se estarán sumando al proyecto de fuerzas básicas encabezado por Ricardo ‘Chavicos’ Enríquez.