Le arrebata ley a su hijo

Hacen efectiva la custodia del pequeño Sean Medina para su padre quien lo había visto solamente un par de veces en los cuatro años de vida del niño

León.- El mayor temor de una madre es perder alguno de sus hijos, el pensar que podría no volver a verlo es una pesadilla, y para Laura Medina, se convirtió en realidad el pasado lunes.

Fue en agosto del 2016, cuando Laura tomó la decisión de abandonar Texas en Estados Unidos, el objetivo era poner a salvo –de su primera pareja- a sus cuatro hijos menores de edad, y así con algunos dólares en su bolsa emprendió su camino hasta León, donde se encuentra su familia.

Uno de los pequeños es Sean Ethan Lanier Medina, quien en ese entonces contaba con un año de edad, y fue abandonado por su padre a los dos meses de nacido, “simplemente no quiso hacerse cargo de él”, cuenta Laura.

“Ya no me pude despedir de él, pero no descansaré hasta recuperarlo, pues pienso en lo que ha de estar sufriendo con un desconocido, pues solo sabe estar con su madre”

Laura Medina, Madre de Sean

Por tal motivo, cuando el pequeño tenía tres meses de edad, Laura decidió demandar a su segunda pareja de nombre Aaron N. padre del niño y de nacionalidad americano, a quien le pedía pensión alimenticia.

Su peor error

Pasaron 16 meses desde la demanda y Laura prácticamente había dejado atrás ese proceso, pues tenía tres meses en León y había comenzado una nueva vida sola con sus pequeños.

Sin embargo, una notificación cambió totalmente su vida, pues se le informaba que Aaron N. había contestado la demanda y la jueza en Texas, le había concedido la custodia total del menor y además tenía que darle dinero para la manutención del menor, pese a que Sean vivía con ella.

La madre tuvo que entregar al pequeño por unos días, pero la jueza en Texas señaló que se lo regresaran por unos días mientras seguía el proceso para entregarlo. Cuando el padre lo regresó el pequeño contaba con quemaduras de segundo grado en una mano, por un ‘accidente’ le contó su expareja.

Llega a Palacio Nacional

Ante el resultado de dicho proceso, Laura no podía creer que casi dos años después de no saber nada de su expareja, le quitara a Sean, así como si nada.

La mujer cuenta con el registro del niño como mexicano, quedó registrado en Texas como madre soltera y que no tenía relación con el padre.

Pero eso no valió, Laura, hizo de todo, acudió al Sistema DIF, del gobierno municipal, pidió ayuda al gobierno estatal, a relaciones exteriores, al consulado, y espero 12 horas al exterior de Palacio Nacional, y aunque todos le prometieron ayuda, nadie hizo nada para evitar que el niño fuera enviado a Estados Unidos, con su padre, un hombre que para el pequeño es un desconocido, pues a sus escaso cuatro y cuatro meses, sólo lo vio un par de veces cuando tenía dos años.

Seguirá luchando

Laura contó que cada día era una lucha para tener a su hijo el mayor tiempo posible, utilizando todos sus recursos para hacer entender a la justicia, que su pequeño de cuatro años no conoce más amor que el de ella, que el menor y su familia ya había sufrido el trauma de ser arrebatado de su brazos, por lo que iba al psicólogo, quien en un dictamen bajo el número CRVL016-2019 del 07 de noviembre del 2019, se informó “El menor NO se encuentra en condición para ser restituido, ya que esto generaría un impacto psicológico grave para las condiciones emocionales y de apego que el menor tiene con su familia”, informó el psicólogo que es externo pero es subsidiado por el gobierno municipal.

El día llegó

El pasado lunes, tocaron la puerta de la vivienda de Laura, ubicada en León, eran las 7:00 de la mañana y cuando salió era tres abogados, entre ellos una mujer, así como más de una decena de policías que ingresaron a su hogar.

Tras breves minutos y tratar de evitar que el niño sufriera un impacto mayor, su madre no lo pudo evitar y sólo vio como una mujer desconocida, al chasquido de sus dedos le exigió al pequeño, quien según su madre temblaba como una gelatina.

Recordar ese momento provoca nostalgia y dolor en Laura, quien acudió a la sala del juzgado familiar, donde en 30 minutos le informaron que el niño ya estaba en manos de Aaron N. y que partiría a Estados Unidos.

“Estaba en la sala, él tenía tres abogados y a mí no me dejaron tener un abogado, pues la juez se limitó sólo a informarme que mi hijo sería entregado a su padre…”, “ya no me pude despedir de él, pero no descansaré hasta recuperarlo, pues pienso en lo que ha de estar sufriendo con un desconocido, pues sólo sabe estar con su madre”, concluyó.

