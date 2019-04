Le amputan garras a leoncita para que ‘juegue’ con los visitantes

El dolor que atravesó la cachorra es comparable al que experimenta un ser humano al que le arrancaran todos los 10 dedos desde el primer nudillo

México.- A través de las imágenes que una asociación animalista que trabaja en rescate de los animales en zoológicos de Gaza, Four Paws, se difundió la historia de Falestine, una leona de 14 meses a la que le amputaron las garras con tijeras de jardín.

Falestine es una cachorra de león, que junto a los pocos animales que quedan en el zoológico Rafah Zoo, en una provincia de la Franja de Gaza en Palestina, ‘trabaja’ para atraer a los pocos visitantes que atraviesan la zona frecuentemente atacada por militares en los últimos 15 años.

Tristemente, los ataques militares que han asesinado a muchos animales en el recinto no son lo peor que ha pasado, pues además de la desnutrición y las condiciones precarias, los pocos sobrevivientes, como Falestine, enfrentan el dolor que causa la crueldad animal.

Hace poco, los encargados del recinto tomaron a la pequeña leona de 14 meses y le colocaron una bolsa en la cabeza, la ataron de sus cuatro patas y con unas tijeras de jardín le arrancaron todas sus garras para reducir “la agresión de la leona”, según declaró el dueño del lugar.

además, ahora la pequeña leona está impedida para trepar o tomar objetos, pues las garras no sólo sirven para atacar a sus presas.

Por fortuna, la asociación logró rescatarla y ahora Falestine recibirá un tratamiento médico apropiado con la esperanza de que recupere estas extremidades y con ellas, su movilidad.

One of Many: A face of Sorrow. This 14-month-old lioness suffered unimaginable cruelty after she was declawed with garden shears in an amateur & dangerous medical procedure. With our help she’ll be rehabilitated by a team of specialized veterinarians https://t.co/9BZkjiNg4d pic.twitter.com/OTw5yTnCIv

— FOUR PAWS USA (@FOURPAWSUSA) March 24, 2019