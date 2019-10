Layún tranquilo pese a su ausencia en el ‘Tri’

Layún reconoció estar tranquilo a pesar de no haber sido considerado Gerardo ‘Tata’ Martino para los duelos de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Redacción

México.- Este martes la selección mexicana enfrentará a Panamá en el Estadio Azteca, y Miguel Layún reconoció estar tranquilo a pesar de no haber sido considerado Gerardo ‘Tata’ Martino para los duelos de la Liga de Naciones de la Concacaf.

“(¿Fue por un castigo?) No, en lo más mínimo, estoy tranquilo por ese lado, los chicos se han ganado una oportunidad, hay muchas ausencias que no tiene nada que ver con la gente que estuvimos en lo que se habla mucho en Nueva York, si las cosas se dan bien, eventualmente regrese, no se infringió el reglamente, no hubo falta, hay que valorar que hay gente que se ha ganado una oportunidad”, dijo.

Y con respecto a la llegada de Antonio Mohamed afirmó que lo principal es conseguir triunfos y meterse a la Liguilla para pelear el título.

“Lo principal es ganar. En este momento lo primordial es clasificar en la Liguilla, trataremos de plasmar su idea, de a poco sacar mejor futbol, las victorias son las más importantes. Buscamos, hilar triunfos, entrar a Liguilla, pelear el título, la afición y club lo merece, todos lo merecemos. Tenemos cinco partidos para meternos en lucha que todos queremos, confío en el trabajo de mis compañeros”, mencionó

