Layún, con nuevo reto en España

Agencias

CDMX.- Un Miguel Layún sonriente fue presentado oficialmente ayer por el Villarreal en el Estadio de la Cerámica, el mexicano habló de lo que significa llegar a este club y lo que espera de esta temporada.

“Han sido muy cercanos y claros, lo que ha propiciado que el acuerdo con el club se hiciera efectivo muy rápido. Además, la seriedad y familiaridad del club han permitido que me sienta valioso, y estoy ilusionado por recalar en el Villarreal. Es un club importante y supone un paso adelante en mi carrera”, expresó.

El seleccionado nacional pasó los últimos meses en el Sevilla, pero su carta le pertenecía al Porto. Sin embargo, durante este mercado veraniego, el ‘Submarino Amarillo’ adquirió sus servicios por tres temporadas.

“Desde el primer día, los compañeros me han tratado como si me conocieran de toda la vida, por lo que el ambiente es estupendo. Aquí he tenido una gran aceptación y la verdad es que es el lugar donde más rápido he encajado”, señaló Layún.

El Villarreal será el quinto equipo europeo del veracruzano, tras pasar por el Atalanta (Italia), Watford (Inglaterra), Porto (Portugal) y Sevilla (España).

Ahora, Layún no se pone límites en este nuevo reto de su carrera. “Primero hay que ir por la permanencia y luego ya pensar en puestos europeos y todo lo que viene. Hay que soñar, pero también ser humilde”, apuntó el futbolista mexicano.

