León.- Aunque México quedó en la penumbra del medallero de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 al haber sumado 4 medallas de bronce, la deportista guanajuatense, Laura Galván consideró que las críticas, tras la participación de la delegación resultan subjetivas, y más bien, se debe abrir el dialogo para entablar un mejor sistema de competencia y formación en el país.

La oriunda de La Sauceda, recuerda que cuando recién comenzaba -a los 10 años- su trayectoria en el atletismo solía ver las competencias olímpicas por televisión y pensaba lo mismo que el resto; que era imposible para un mexicano poder competir en las pruebas de pista. Sin embargo, 19 años después refrenda que esos 'fantasmas' son solamente ideas inmersas, y que realmente se puede competir en un entorno mundial.

Sin embargo, la clave para mejorar, más allá de la crítica a través de medios digitales, debe apuntar a la vinculación de escuelas que permitan un mejor fogueo para los jóvenes; “Desafortunadamente en México tenemos un sistema en el deporte que no favorece mucho a que los deportistas no llevemos una buena planeación a nivel mundial. En la universidad es cuando tenemos nuestros mejores años para poderlos explotar y los chicos son campeones nacionales, y muchos de ellos se quedan justamente cuando se llega a la universidad”, reconoce Laura.

En su momento, ‘La Gacela’ tuvo que equilibrar durante 5 años de su vida la universidad y el deporte en los Estados Unidos, y aunque esto le resultó duro al cumplir con la beca de 100 por ciento que mantuvo, resulta un ejemplo que debería tomar México. Quizá, así, las críticas ante la poca cosecha de metales, reduciría.

“Acá en México es o estudias o trabajas para poder solventar el proyecto, entonces todo es un sistema. Creo que las universidades o las prepas deberían intentar vincular con el gobierno para ayudar al deporte, porque esos atletas serían el futuro; si se cuidaran muy bien en la universidad sería otra cosa”.

“Desgraciadamente todas las críticas o comentarios que se dan, sólo son eso. Sólo son comentarios, y veo los comentarios, pero yo solo sé lo que ha sido a nivel persona llegar hasta ahí”, comentó Laura, que cerraría su temporada la siguiente semana con una competencia (en la Liga Diamante) en Oregon, Estados Unidos, luego se enfocará en la preparación del siguiente ciclo.

“Los menos responsables son los atletas”

El entrenador de Laura Galván, el experimentado Cecilio Blancarte, recuerda que en 2019 la deportista era laureada por el oro panamericano, y que ahora, no se festejan los récords nacionales que se estipularon. Por ello, coincide en la ‘subjetividad’ de la crítica durante el último proceso que desembocó en Tokio 2020.

“Ahora estamos por los medios digitales. Los mismos te elevan y luego te bajan; en el 2019, por ejemplo, Laura ganó la medalla de oro con 15:35 en los Juegos Panamericanos y todo mundo se rindió a sus pies, y ahora un año y medio después corrió en 15:00 minutos, o sea, bajó los 35 segundos. ¿Sabes lo que es bajar ese tiempo?, y quedó en el lugar 18, pero aún hay mucha gente que no entiende eso”.

“Los atletas generalmente no se fijan en eso; son como las olas, de repente traen algo bueno luego no traen, pero lo importante es que ellos se enfoquen, no se deben de entretener en eso”, señaló el entrenador.

Aseguró también, que, para poder mejorar los resultados olímpicos, y en la generalidad del deporte, principalmente se debe entender la posición como país, y a partir de ello, apostar por las necesidades fundamentales.

“Como país lo cierto es que estamos lejos; hay países de primer mundo, de segundo mundo y de tercer mundo, que esto conlleva muchísimas problemáticas. Todos quisiéramos muchas más deportistas, pero desgraciadamente somos el país con un mayor índice de obesidad, y tenemos ciertas enfermedades que primero debemos de resolverlo”.

“Hay problemáticas que existen y que no hay que negarlas, como en el Comité Olímpico, en la CONADE y las Federaciones, pero eso no les debe corresponder a los atletas. Ellos deben enfocarse en entrenar, y aquellos, en algún momento se van a tener que sentar a resolverlo”, finalizó Blancarte.