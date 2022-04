¿Latin Lover podría luchar contra Alfredo Adame? El involucramiento del exluchador con la pareja del actor podría detonar un conflicto

Redacción

México.- Luego de que el actor y conductor Alfredo Adame volviera a reavivar su viejo conflicto con Carlos Trejo, nuevas teorías han surgido sobre el destino del explosivo artista, y varios medios y especialistas comenzaron a especular sobre un posible enfrentamiento con el exluchador conocido como Latin Lover.

Esto debido a que Latin Lover, cuyo nombre real es Víctor Manuel Reséndez, participa en una obra de teatro con la actual pareja sentimental de Adame, Magaly Chávez , en la que ambos actores se besan, lo que podría desatar los celos de Alfredo.

Cuestionado sobre esta posibilidad, Resendez explicó que no cree que esta posibilidad sea factible, ya que como actor, Adame debe entender que se trata de una simple cuestión de trabajo y para nada sentimental.

“Él es actor y sabe que en las novelas y en el teatro hay que besarse y pues se tiene uno que besar”, relató.

Alfredo Adame se volvió a agarrar a golpes, esta vez con el abogado d Carlos Trejo, luego de que este último le reclamara no acudir a la pelea "del siglo" pactada en Monterrey. pic.twitter.com/xtDfn74Efd — Fenómenos (@fenomenosmex) April 5, 2022

De cualquier modo, Latin Lover aceptó que si es provocado, no se negaría a un enfrentamiento.

“A mí no me gustan los pleitos, pero dice mi papá que nunca hay que dejarse de nadie porque al cabo del piso nadie pasa”, explicó.

Pero del mismo modo, aseguró que no se prestaría a un espectáculo como el que se ha armado alrededor de Carlos Trejo, pues él no es una persona dada a las polémicas.

“De armar ahí algo no cuenten conmigo porque yo no me presto para eso, yo no soy una figura o una persona de escándalos, tengo una familia, soy abuelo, soy padre, tengo a mis hijos entonces a mí ese tipo de publicidad no me interesa”, sentenció.

Latin Lover participa con Magaly Chávez, Ivonne Montero y Aleida Núñez en la obra de teatro tipo cabaret “Amor de Tres”, que se encuentra de gira por la República Mexicana.

La obra cabaret ‘Amor de Tres’ sería la ccausante de que Latin Lover podría luchar contra Alfredo Adame. Foto: Especial

