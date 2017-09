Las voces de la tragedia

1 “Todo en la casa se cayó ”

Gabriela Jiménez Santos, ama de casa y habitante de Chalco, Estado de México contó que ella se encontraba vendiendo paletas de hielo en una secundaria cercana a su casa y comenzó a sentir que el piso se movía, de inmediato le vino a la mente el recuerdo del temblor de 1985 y su reacción fue abrazarse a un árbol y rezar. Dijo que en su colonia no hay luz desde ayer y muchas bardas y casas se cayeron.

“Yo sentí que duró muchísimo; corrí y me puse al lado de un árbol y me abracé a él, me puse a rezar; los niños estaban junto con sus mamás sentados en la explanada, había pánico” Gabriela Jiménez Ama de casa

“Primero el movimiento era recto, después todo se empezó a mover como en círculo, yo sentí que duró muchísimo; corrí y me puse al lado de un árbol y me abracé a él, me puse a rezar; los niños estaban junto con sus mamás sentados en la explanada, todos estaban gritando, había pánico”.

“Camino al Aurrerá se cayó una barda, las banquetas se levantaron, los patios de las casas se cuartearon, a una vecina se le cayó su marquesina”, contó a correo.

Comentó que en el terremoto del 85, ella presenció todo el siniestro y aún recuerda cómo pasaban decenas de cuerpos ensangrentados y destrozados rescatados de entre los escombros, por lo que al vivir este sismo del martes, su temor regresó.

“Se sintió horrible, me asusté muchísimo, mi pensamiento fue sólo poner a salvo a mi hija, todo en la casa se cayó, por fortuna no se derrumbó ningún edificio, sólo algunas calles se agrietaron pero no pasó a mayores” Arlet Angélica Jiménez Damnificada

Dijo que en cuanto terminó el sismo se subió a su carro y se dirigió a su hogar pues en ese momento imaginó lo peor, que al llegar su casa estuviera colapsada y su familia en riesgo.

Arlet Angélica Jiménez relató que ella se encontraba en su casa cuando comenzó a sentir el temblor, por lo que tomó a su hija de cinco años del brazo, la cargó y como pudo bajó los cinco pisos del edificio donde habita para ponerse a salvo. Ella habita en Tlalpizáhuac, Ixtapaluca, Estado de México.

“Se sintió horrible, me asusté muchísimo, mi pensamiento fue sólo poner a salvo a mi hija, todo en la casa se cayó, por fortuna no se derrumbó ningún edificio, sólo algunas calles se agrietaron pero no pasó a mayores”, relató Angélica Jiménez.