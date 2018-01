Las Ventanas

Arrancando

Por esas coincidencias que tiene la vida, la mañana del primero de enero me topé con las palabras del discurso inaugural del presidente Kennedy, un hombre al que la sociedad lo veía como al hombre del futuro, a la modernidad encarnada. Cuando el recién investido mandatario empezó a dirigirse a los estadounidenses y al mundo entero, todo era tan natural, cada palabra estaba elegida con precisión, tan holgadamente acomodadas que las expectativas de la gente se alineaban perfectamente a las de quien las pronunciaba. Era como si la voz presidencial fuera un instrumento bien afinado interpretando un concierto por todos conocido.

“El ser humano tiene manos, dejemos que corra la voz. Pagaremos cualquier precio, sobrellevaremos cualquier carga. El poder para abolir toda forma de pobreza, pero también para terminar con toda forma de vida humana. Todas las naciones han de saber, la antorcha ha pasado a nuestras manos. Sufriremos cualquier penalidad, apoyaremos a cualquier amigo, nos opondremos a cualquier enemigo. Una nueva generación de estadounidenses. El inestable equilibrio del terror que detiene la mano de la última guerra de la humanidad. Tenemos que dar la lucha a los enemigos comunes del hombre: el hambre, la tiranía, la pobreza, la enfermedad, la guerra misma. Exijan. Pero empecemos de una vez”. Así arrancaba el mandato de uno de los presidentes más carismáticos de la nación vecina, luego vendrían otros derroteros.

Sin embargo, las palabras del primer presidente católico de los Estados Unidos, pronunciadas hace más de 50 años siguen teniendo vigencia. Para arrancar el año, está bien darnos cuenta cuáles son los males endémicos que debemos combatir. Es correcto entender quién es el enemigo y poner todos nuestros empeños en vencerlos, porque aquellos que fueron los contrarios en el pasado siguen siéndolo en el presente. El hambre sigue presente en el mundo, la pobreza extrema es una de las heridas terribles que supuran generando problemas de efecto multiplicador, la enfermedad sigue cobrando vidas en forma absurda y la tiranía habita en más corazones que se escudan en el miedo para ejercerla en forma cruel y brutal.

Y, mientras no le pongamos nombre a los males que nos sobajan, mientras no seamos capaces de identificar aquello que nos postra y nos lastima como genero humano no podremos darle batalla y no estaremos en posición de vencerlo. Porque, el enemigo es astuto, por eso a sobrevivido tantos años: es silencioso y se mimetiza en el escenario de la cotidianidad. Dejamos de ver y por ello dejamos de exigir soluciones. El olvido es su mejor aliado y claramente cuenta con él para seguir haciendo de las suyas.

Para arrancar el año con el pie derecho, está bien reconocer que los problemas son tan grandes que nos pueden exceder. Pero, es nuestra obligación limpiar el corazón de la tiranía que me lleva a despreciar al diferente, que me conduce a olvidarme del pobre, del hambriento, del abusado, del enfermo. También, es necesario comprender estos problemas para entender que la solución está en nuestras manos, sí, pero especialmente en las manos de quienes, por medio de un sufragio, hemos elegido para arreglar estas enormes dificultades.

Al arrancar este año, escucharemos tantas palabras. Seguramente nos tratarán de asustar y nos dirán que hace falta cambiar y nos advertirán que la continuidad es lo que debemos preservar. Pero, para elegir con responsabilidad, debemos de estar atentos y escuchar si aquello que nos dicen son propuestas verdaderas que nos lleven a conducir el mal endémico que azota a la humanidad. Ese mal que lleva a muchos a abandonar la tierra primigenia en busca de un nuevo destino, pero en el camino se topan con hambre, pobreza, enfermedad, muerte. Con tiranía. Que este 2018 se un año de lucha productiva, de trabajo prospero, de salud inquebrantable para todos nosotros. Que nuestro esfuerzo nos lleve a vencer al enemigo que lleva tantos años dando lata.