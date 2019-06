Las ventanas

Si no lo veo, no existe

Si los pusieran en línea recta, los cuerpos formarían una fila de kilómetros y kilómetros de carne humana agujereada por las balas. Muchos son hombres hechos y derechos, otros tantos son niños y sí, también hay mujeres y muchas niñas. Estos son los muertos de la violencia que va creciendo con un apetito voraz y a velocidades imposibles de controlar. Ya ni protestan, ni se mueven: están muertos. Algunos ni siquiera han recibido las lágrimas de los suyos, mucho menos las oraciones. ¿Cómo? Pensarán que andan trabajando al otro lado, o que van a volver cualquier día de estos. Tal vez, los más vivos ya anden sospechando que su ser querido no va a regresar ni hay posibilidades que verlo una vez más.

Paren de matarnos, parecían decir, en un murmullo de ultratumba que aparentemente, nadie más que yo, podía oír. Asombra lo que a pocos les asombra. Morir es tan cotidiano que ya a nadie le asustan tantos asesinatos, tantas fosas comunes. La indiferencia es la expresión más brutal del racismo estructural que vivimos en este país en el que nos sentimos tan incluyentes. Convivimos con el genocidio de nuestros jóvenes. Sólo cuando una bala alcanza la cabeza de un niño que estaba en la escuela, se genera cierto ruido que parece una pálida indignación.

Una familia es acribillada en plena fiesta de XV años mientras se divertían, es espasmo que nos quita el aliento frente a los hechos se diluye en segundos y nos confirma que el genocidio sistémico se va normalizando. Ahora, los quieren destruir, quieren quemar todos los cuerpos que anduvieron paseándose en contenedores apestosos a los que se les descompuso el sistema de enfriado. Los nuestros mueren como ganados en el mayor matadero y fingimos que no vemos, que nada pasa. Si no lo veo, no existe.

Más allá de la playa, en el mar abierto y del otro lado del mundo, seguro que nada de esto pasa, seguro que hay otras tierras en las que se puede vivir en paz, en donde hay monumentos históricos que dan cuenta los actos heroicos de gente que se atrevió a ver y a contar tanto de lo que se dice a boca de jarro como de lo que no se puede hablar.

En esta fila interminable, están los muchachos que quisieron conquistar acantilados oscuros, campeones que se aventuraron a ver la cara del monstruo, ingenuos que creyeron que saldrían adelante, chicas que salieron a alguna fiesta sin avisarle a sus padres, novios que pensaron en darse un respiro, enamorados que se quisieron abrazar en la penumbra de la noche, curiosos que buscaron la respuesta al qué se siente, trabajadores que salieron tarde a trabajar, empleados que llegaron antes del amanecer a la oficina, vendedores que ofrecían sus cosas a plena luz del día.

Que la hora de la paz mundial sea también la hora en la que entendamos todos estos misterios. Si los humanos hacemos la historia, nos la hacen, o simplemente, ella misma se hace sin pedirnos permiso, no parece que el porvenir nos vaya a traer buenas noticias. En el Reino Unido, Theresa May abandona la jefatura del Partido Conservador, en Alemania la coalición democristiana y socialdemócrata se tambalea, en Italia la alianza gubernamental resquebraja el equilibrio de fuerzas entre sus socios y en Bruselas se eleva la presión por los desajustes fiscales. En medio de este escenario efervescente, Donald Trump propone políticas cada vez más agresivas que buscan aislar en vez de integrar y China emerge como el gran titán que se mueve en el concierto mundial en forma más ágil y asertiva.

La paz parece una meta deseada por todos que se aleja de nuestras manos en virtud del pragmatismo. Pareciera que a la Humanidad le interesa entender las necesidades ajenas, pero se cierra al diálogo. Hágase en mí, según tu voluntad: pero empieza con el de enfrente. El pulso del mundo se acelera, la violencia crece. La crisis climática, la emergencia del medio ambiente, la defensa del Estado de derecho parecen estar presentes más en el discurso que en la intención de hacerlas realidad.

Miramos para otro lado, enterramos la cabeza como avestruces que tienen la idea de que todo lo que no vemos, no existe. Pero, seguir mirando a la distancia para ignorar el mal que tenemos en la punta de la nariz, no lo hace desaparecer. Todo lo contrario. La indiferencia es el tónico con el que el monstruo se alimenta, se fortalece y se desarrolla a velocidades vertiginosas.