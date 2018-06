Las ventanas

Canjean Trump por AMLO

Ver a Ildefonso Guajardo hablar en forma tan pausada, con una sonrisa que le llega de oreja a oreja, contestando de manera tan serena a las preguntas que le formulan, me hace sospechar. Pareciera que no nos acaban de acomodar un golpazo vía aranceles al aluminio y al acero, da la impresión que eso de responder con tarifas retaliatorias no lo pone nervioso. Respira en forma acompasada, nada lo turba, nada lo espanta. ¿Será que no se entera de lo que está pasando o es que sabe algo y está acariciando al gato en forma paciente? Voto por la segunda alternativa.

Ildefonso Guajardo es un negociador con método. Conoce el tema que le ocupa y sabe desde que trinchera abordarlo. Además, entiende las etapas de una negociación formal y no se pone nervioso frente a golpes en el escritorio, gritos, sombrerazos y amenazas. El secretario de Economía es un estratega: sabe que, si la ruta uno se le complica y no le permite llegar a su destino, tiene preparadas la ruta dos, la tres y está listo para darle la vuelta a los obstáculos con tal de cumplir su cometido. Tiene la mira en la meta y no se deja distraer.

Me gusta cuando dice que en el escenario existe la posibilidad de que no se firme un Tratado de Libre Comercio con América del Norte y lo haga sin aspavientos. Aunque, me gusta más cuando sonríe y dice que hay muchas posibilidades de que el tratado se firme antes de que acabe la presente administración. Me gusta más esta posibilidad porque con tantas promesas de cambio que flotan en el ambiente, me parece que a México en este rubro específico lo que conviene es la continuidad.

Para algunos sectores, la preocupación que representa el relevo de Ildefonso Guajardo es grande y no es para menos. El secretario de Economía ya conoce a sus contrapartes y ha sabido moverse en aguas turbulentas y jabonosas. No se ha resbalado. Ha sido claro y no se engancha con bravatas innecesarias. Entiende los signos de los tiempos y sabe oprimir los botones adecuados de esta maquinaria tan complicada.

El que venga al relevo a ocupar su lugar tendrá un enorme reto frente a sí. El tablero de control en esta negociación está lleno de palanquitas y foquitos que se encienden y se apagan en forma vertiginosa. No podemos permitir que alguien llegue a aprender cómo funciona la maquinita porque si aprieta el botón inadecuado, podemos descomponer el aparato. En esa condición, me gustaría interpretar esa tranquilidad de Ildefonso Guajardo como un signo de que trae todos los pelos de la burra en la mano.

Por supuesto que eso sería maravilloso. ¿Quién frente a las ocurrencias de Trump puede decir algo así? Sin embargo, hay algo más de lo que ha dicho el secretario de Economía que me hace mucho sentido: es importante despersonalizar la relación con Estados Unidos. Trump no es toda la nación y hay muchos intereses a favor de México en el vecino del norte. El presidente que hoy gobierna a los estadounidenses se va a ir, tarde o temprano dejará el cargo. Eso, con las repercusiones positivas y negativas en la relación bilateral.

En esta condición, si hacemos caso al secretario Guajardo podemos ver que la llegada de Trump no ha sido más dañina que la gestión de Obama con respecto a México. El anterior presidente de los Estados Unidos era menos estridente pero tampoco era un gran aliado. La postura del actual habitante de la Casa Blanca nos ha dejado claro algo que ya sabíamos: no somos monedita de oro y para muchos de los que están al otro lado de la frontera, los mexicanos ni son bienvenidos ni de lejos son aceptados. La raja racista y discriminatoria de cierto sector de la población estadounidense se destapó y se exhibe sin pudor. No sólo contra lo mexicano, sino contra lo que ellos consideran diferente. Ahí puede incluirse a los negros, a los asiáticos, a los que practican el Islam, a la comunidad lésbico-gay y a quienes se alejen de los estándares de igualdad que fija una minoría. Una minoría que puede estarse pegando un balazo en el pie y seguir neceando. Así funciona la ignorancia.

Por eso, la claridad de Ildefonso Guajardo frente a estos temas tan relevantes para el país me hace creer que él ya tejió una red de rescate y la trae debajo de la manga que nos dará a conocer en el momento preciso. Espero, de corazón, que así sea. Por lo pronto, la tranquilidad de Ildefonso Guajardo en tiempos turbulentos, me genera confianza.