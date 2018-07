Las ventanas

Marcelo Ebrard Casaubón

A ver, a ver, ni modo que ahora que vamos a estar del otro lado nos vaya a tocar ponernos delicados, ni modo que no vayamos a entender que todos los políticos tienen compromisos y que hay promesas que por más voluntad que haya, no se van a poder cumplir, ni modo que pensemos que también de eso se va a tratar el cambio. Entendamos, no hay que ser mezquinos y nos toca comprender que hay cosas que no van a cambiar. No podemos pedirle peras al olmo.

Una de las grandes piezas en el gabinete que Andrés Manuel López Obrador propuso era Héctor Vasconcelos, un hombre culto y con experiencia probada en el mundo de la diplomacia. Por fin, la Secretaría de Relaciones Exteriores dejaría de ser el receptáculo de personajes a los que no se sabe dónde poner para quedar en manos de un diplomático de carrera. Pero, no tan rápido, señoras y señores. El virtual presidente electo no se equivoca, cambia de opinión y en este caso enroca a Vasconcelos —a quien manda al Senado— para dejarle un camino de plata a Marcelo Ebrard Casaubón quien ha sido un hombre cercano a López Obrador y es un político con muchas horas de vuelo.

Marcelo Ebrard ha pertenecido al PRI, al Partido del Centro Democrático del que fue secretario general cuando Manuel Camacho era el presidente y fundador de esta institución política, brincó a las filas del PRD. Fue legislador por el Partido Verde Ecologista, subsecretario de Relaciones Exteriores cuando Manuel Camacho era el secretario, secretario de Seguridad Pública cuando López Obrador fue jefe de gobierno del Distrito Federal, jefe de gobierno por el PRD y Alcalde del Año por ese periodo, buscó ser candidato a la Presidencia de la República y declinó a favor de Andrés Manuel. En fin, no reconocer que Ebrard tiene experiencia es no querer ver la evidencia.

Lo que pasa es que AMLO prometió otra cosa. Imagino cómo se habrá sentido mucha gente al saber que Vasconcelos no estará en el gabinete —ni lo que el propio futuro legislador habrá pensado—. Tampoco deja de darme la vuelta en la cabeza todas las controversias que persiguen a Marcelo Ebrard y que no podrán taparse por más que nos queramos hacer de la vista gorda. Todos han sido asuntos espinosos que se manejaron en forma discutible. Primero, fue destituido por Vicente Fox del cargo de secretario de Seguridad Pública por el linchamiento de Tláhuac; hizo gala de su distancia con Felipe Calderón mientras él era jefe de gobierno y aquel era presidente; el tema del New’s Divine en el que fallecieron 12 personas –9 jóvenes y 3 policías– en medio de un fallido operativo policiaco comandado por la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal mientras Ebrard era jefe de gobierno y, la joya de la corona es el tema de la Línea Dorada del Metro de la Ciudad de México que también sucedió en su administración .

Bueno, no se trata de ser quisquillosos, a lo mejor Vasconcelos va al Senado para aprobar los acuerdos que Marcelo Ebrard logre en términos de tratados internacionales y seguro que López Obrador busca una mancuerna entre estos personajes para afianzar lo logrado por el equipo de transición en el tema del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Así que, ni nos hagamos historias ni nos estemos quejando por todo: el virtual presidente electo no se equivoca, insisto, sólo cambia de opinión.

Así que dejémonos de niñerías y de suspicacias, Marcelo Ebrard viene a revitalizar la relación con Estados Unidos y con el mundo, viene a darle un nuevo aire y viene a recomponer todos los entuertos que se han venido haciendo desde tiempos inmemoriales, esos en los que el era subsecretario, pero no nos pongamos exigentes antes de tiempo, dejemos trabajar a la gente que López Obrador está eligiendo. ¿Qué no ven que está prefiriendo de los buenos a los mejores?

