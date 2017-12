Las ventanas

Lágrimas por Jerusalem

“Al acercarse y ver la ciudad, lloró por ella, diciendo: «¡Si también tú conocieras en este día el mensaje de paz! Pero ahora ha quedado oculto a tus ojos. Lc 19:41-44.

Para los creyentes de muchas religiones, Jerusalem es el centro del universo. La llamamos Tierra Santa. Los pasos de Dios y su mirada han quedado plasmadas en las calles y murallas de esta ciudad sagrada. Pero, la tierra prometida, la roca del profeta Mahoma, el sitio de la Resurrección de Jesús es un espacio que no encuentra calma desde hace años. Es el juego doloroso de la paradoja.

En árabe, Jerusalem —Al-Quds—, significa Casa de lo Sagrado. En las raíces judeo cristianas —iod/resh/hei quiere decir Dios fundó. Pero, es hasta la reconquista de los israelíes que los israelitas la nombraron con este vocablo del arameo que significa ciudad de paz. (Josué 18:28) Jerusalem es la ciudad amada. La transcripción al griego y la adaptación del latín al español hacen que el nombre sagrado cambie al de Jerusalén y así se distingue la diferencia entre al lugar sagrado de la ciudad social, que por cierto, es una de las más antiguas del mundo.

Caminar por las calles de Jerusalem es algo único. El misterio de lo divino, la diversidad de los cultos, el recelo de la fe, los guardias armados del ejército judío, los olores a fruta, pan calientito, a especias y comidas condimentadas se mezclan en un conglomerado tan diferente como entrañable. Moverse entre los muros de la Ciudad Antigua es peligroso, es fuerte, es conmovedor. Amo Jerusalem con ese amor entrañable y apasionado. Nada me detuvo para recorrer la Ciudad Santa antes del amanecer y llegar a centro de mi fe. Por eso, la piel se me enchina al ver la necedad de quienes sin deberla ni temerla meten ruido político que no suma paz. Jesús lloró al ver Jerusalem desde el Monte de los Olivos. Sabía lo que esta ciudad iba a padecer.

En la Edad Media, se creía que la puerta del infierno estaba a las afueras de Jerusalem. Por eso, el esquema de Dante en la Comedia, sitúa el inicio de los círculos infernales al lado de la ciudad. La metáfora literaria se aplica a la vida del hoy, del averno brotan las tentaciones que la quieren violentar. Le quitan la paz. Esta ciudad es un signo y, aunque es histórica esa necesidad de reclamarla y poseerla, no puede pertenecerle a nadie porque es de todos. En esa tierra brota lo santificado para las principales religiones monoteístas del mundo.

No entendemos. La paz es el vehículo de la verdadera felicidad. Los muros, las separaciones, los detectores de metales, no sirven. Al revés, generan resentimiento. El muro que divide a Palestina de Israel es más alto que el que inicia en Belén y termina en Sisjordania. El respeto a las diferencias no se manifiesta con imposiciones. La tranquilidad huye presurosa frente a los gritos y a los golpes de poder. Sólo los necios se precipitan. Sólo los estúpidos conceden algo sin que se los pidan y sin solicitar algo a cambio.

Cada que vez que pensamos que Donlad Trump no puede envilecerse más, el señor nos demuestra lo equivocados que estamos, se hunde más en el fango de su vileza. La intención de mover la embajada de Tel Aviv echa por la borda casi siete décadas de negociaciones de paz y trae consecuencias negativas que son imposibles de predecir, aunque fáciles de imaginar. La irritación no es buena madre.

La embajada de cualquier país en Jerusalem es una manifestación de falta de sensibilidad. La de Estados Unidos es un signo de imperialismo. Es dejar de manifiesto que la ciudad es capital de los judíos y territorio de Israel. Eso es una afrenta para el mundo árabe. Qué lejos lucen los acuerdos de Camp David, qué distantes están Arafat y Rabin, qué pequeños lucen Netanyahu y Trump, qué pena más grande siento por una ciudad que sin pedirlo, se ha convertido en un bastión político sin que le sea respetada su santidad.