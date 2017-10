Las Ventanas

Desaparecer a los plurinominales

Me pregunto si las propuestas que se han puesto sobre la mesa respecto al propósito de disminuir en cien las curules plurinominales de la Cámara de Diputados se tratan de una bola ensalivada. A botepronto, no suena nada mal, pero, no todos están de acuerdo. Existen dos opciones divergentes: la mayoría relativa y la representación proporcional. La primera sostiene que la democracia es gobierno de las mayorías. La segunda asume que un Estado se debe tanto a las mayorías como minorías y debe incorporar a un número amplio de personas para representarlas.

La propuesta de desaparecer a los plurinominales se sustenta en el argumento de que la representación proporcional juzga como injusto a quienes obtienen el cargo sin hacer campaña y, por lo tanto, no consiguen el voto popular. No se sigue la lógica democrática del mandato del pueblo. Llegan a la silla gracias a la designación desde la cúpula partidaria. En esa condición, para acabar con un juego de partidos que gastan mucho y salen muy caros: hay que disminuir los asientos plurinominales. Insisto, no suena nada mal.

En los países donde se privilegia la voz de la mayoría suele ocurrir que sólo dos partidos gobiernan las instituciones. En cambio, donde la representación proporcional se refleja en los votos ocurre el multipartidismo. Los ejemplos típicos son Estados Unidos e Inglaterra donde impera la primera opción, es decir dos partidos ocupan casi totalidad del espectro político: demócratas y republicanos o laboristas y conservadores. En cambio, para los otros la representación proporcional es canal de participación para las distintas minorías regionales, que con en el tiempo da por resultado sociedades diversas. En el corazón de esta alternativa se encuentra la protección a los que son menos y busca evitar la plutocracia.

La iniciativa impulsada por el PRI y el PAN trata de congraciarse con el electorado que pide adelgazar el Congreso. Morena desatendió esta pretendida demanda popular. Por supuesto, López Obrador no es partidario de eliminar las curules plurinominales. La consecuencia de esta propuesta lo afecta directamente, así como al PRD y también el resto de los partidos minoritarios que tenderían a desaparecer del mapa político mexicano. Esto funciona así porque sólo el PAN y el PRI tienen presencia en los 300 distritos de mayoría que configuran nuestro mapa electoral.

La defensa de los que abogan por la permanencia de los representantes plurinominales se basa en la necesidad de que los más vulnerables cuenten con una voz que opine, los defienda y que no se pierdan entre los súper poderosos que ni nos ven ni los escuchan. Además, descansa en la idea de que los gobiernos tripartitos tienen a las cámaras de representantes para servir de contrapeso cuando el Ejecutivo. Los poderes legislativo y judicial deben vigilar que el poder ejecutivo sea democrático y que no tenga atribuciones de rey o de dictador.

Sin embargo, la Historia nos da cuenta de la debilidad de este contrapeso. En México vivimos una justicia lenta y burocrática. Vemos poca congruencia y una lealtad partidista entre los diputados y senadores. Realmente, eso de representar a sus minorías nos resulta muy cuestionable. También, hemos atestiguado como los partidos pequeños se convierten en negocios familiares que atienden sus intereses y no sirven de voz para nadie.

Además, salen muy caros. No solamente por las dietas que ellos mismos aprueban, sino por el presupuesto que tienen asignado y por los gastos de representación que se autorizan. No debemos olvidar las facturas en las que hemos pagado con nuestros impuestos: cuentas de tintorería y cepillos de dientes, sin contar restaurantes, viajes, turismo político y lujos desmedidos. Y, por si fuera poco, un día sí y otro también nos enteramos de que las sesiones en el Congreso de la Unión se suspenden por falta de quorum.

¿Cuál voz en el congreso?, ¿cuál representación de minorías? La posición se desdibuja cuando los legisladores ni siquiera se presentan a trabajar. Así que, parece que la propuesta tiene mucho más sentido del que en primera instancia podríamos valorar. Desaparecer a los plurinominales es concretar lo que de facto ya sucede.