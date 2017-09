Las Ventanas

Entre la solidaridad y la rapiña

En México, la mayoría nos tomamos de la mano frente a la adversidad. Unidos le damos cara al dolor, a la destrucción, a los escombros, al polvo, a la muerte. Pero, también existen los contrastes. La desgracia nos pone frente a lo mejor y a lo peor que tenemos y una raya separa claramente a los mejores de los peores. Por fortuna, la multitud de gente maravillosa supera a la minoría de abusivos, de estúpidos, de rateros, de chistosos que abusan del dolor ajeno.

Las redes sociales jugaron, frente a la tragedia del terremoto vivido el martes pasado, un lugar preponderante. En segundos, sabíamos dónde hacía falta ayuda y manos solidarias se hacían presentes sin mayor trámite que la convocatoria. Tristemente, no faltó algún payaso ponía información falsa. Gente con palas, picos, guantes de carnaza, comida, agua, llegaba al lugar del aviso para encontrarse que ahí no se necesitaba ayuda, que algún pasado de listo quiso reírse de la buena voluntad y mando una alerta de ayuda a un lugar en donde todo estaba bien. Lo peor era el descuido con el que la gente replicaba esa información sin verificar si era cierto o no.

Hubo alertas de destrozos, de edificios derruidos, de peticiones de peritos para casas que no existían, listas de desaparecidos con nombres falsos, derrumbes que eran falsos. Mentiras viles. La onda expansiva de la desinformación se hacía más grande porque, en una necesidad genuina de ayudar, se propagaba la necedad de algún imbécil, que en la insensibilidad frente al horror se moría de risa, sin que hubiera freno. Los memes aparecieron y afortunadamente, no han sido tantos.

Hubo topos falsos, binomios de perros que no estaban entrenados, gente que quiso meterse a los derrumbes con chalecos falsos, noticias adulteradas que se difundieron, nombres de niños que no existieron. Por eso, de repente, había personas que se ofrecían a llevar los víveres que habían comprado, o centros de acopio que se formaron de manera espontánea y la gente prefería llevarlos personalmente para verificar que todo llegara a buen puerto, o de plano entregarlo en manos del Ejército o a las universidades para que no se hiciera mal uso de la ayuda. Sí, seguimos creyendo en el Ejército y en la Marina, que han sido héroes que siguen trabajando día y noche para encontrar vida y escarbar escombros para recuperar cuerpos.

El corazón y la mente se balancean entre la ternura y admiración que nos generan tantos héroes que no tienen nombre, tanta generosidad espontánea, tanto desprendimiento hasta llevarnos al desprecio de los que quieren sacar ventaja de la desgracia. Las voces se elevan diciendo que la ayuda en ciertos estados se está concentrando en las bodegas del DIF sin permitir que se entregue directamente a tantas personas en necesidad.

Por supuesto, los donadores tienen derecho y ganas de entregar personalmente víveres, medicina, palas, picos. Nadie quiere intermediarios. En realidad, desconfiamos de los intermediarios y cómo no. Hemos visto fotografías de cajas de ayuda a la que ya les pusieron un logotipo de partidos políticos. Todos quieren sacar raja y eso es una desgracia adicional que contrasta con la generosidad de la gente.

La rapiña no es sólo del que roba a alguien en desventura, es también del que juega con los sentimientos de la gente inventando historias, de quien transmite falsedades, de quien hace bromas a costa del dolor. La rapiña es de quien no tiene la grandeza de tener consciencia. Por suerte, la solidaridad opaca a todos estos mala sangre que desafían al destino, sin entender que, tarde o temprano, el que la hace la ha de pagar.