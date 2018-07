Las ventanas

Nos tocará ser oposición

La democracia es así, no siempre se gana. México cambia, las instituciones salieron fortalecidas. Queda claro de que no hubo fraude electoral. Se respetó el voto. La voluntad del pueblo llevó a la silla presidencial al más votado. La gente que apoyó al ganador está feliz, entre los que no, hay miedo. También hay tristeza y un sabor amargo que se atora en la garganta. El triunfo es indiscutible, tanto es así que los opositores de Andrés Manuel López Obrador salieron a reconocer su derrota, nobleza obliga.

Nos tocará ser oposición y habrá que estar a la altura de las circunstancias. Ser de los que no están de acuerdo no implica hacerle el camino intransitable al que llevará el timón del país, no quiere decir que le estaremos buscando el prietito en el arroz y estaremos listos para señalar cada tropiezo ni estaremos pidiéndole al cielo que le vaya mal. Tampoco se trata de saltar a la plaza pública a manifestar desacuerdos a voz en cuello generando más mal que bien. Ser oposición es apuntar lo que, desde nuestro punto de vista, no está bien. Es ser un contrapunto. No va a estar fácil, pero, ser oposición será recordarle a propios y extraños que una democracia se forja en torno a la voz del pueblo y no a la figura de un caudillo.

Las promesas que se hicieron y que inflamaron esperanza de una nación ahora tendrán su momento de verdad. Si creemos todo lo que se dijo, habrá motivos de felicidad y entenderemos a todos los que hoy sonríen de oreja a oreja y tuvieron fe en AMLO. Adiós a la corrupción y bienvenidas las propuestas que nos lleven a tener un país mejor. Nadie por encima de la ley y fin a la impunidad, no está nada mal. En el discurso en el que se asumió como presidente electo, Andrés Manuel dijo que habrá libertad y garantizó que podremos decir lo que queramos, emprender y buscar un modo productivo de vida, dijo que apoyará a los empresarios y que México será un país en el que se podrá ser feliz. ¿Qué más queremos? Porque, para ser oposición necesitamos voces que sustenten argumentos, focas que aplaudan a la gente en el poder habrá muchas.

Llegó el momento de demostrar que el cambio que propusieron va en serio. Prometer no empobrece ya lo sabemos, así que pronto podremos calibrar la profundidad del compromiso. Necesitamos que lo dicho no venga acompañado de pretextos y disculpas. Ellos, al ser oposición, fueron duros y jamás fueron complacientes. En esta condición, Los Pinos se convertirá en un espacio público, el avión presidencial se pondrá en venta, el presidente electo prescindirá de las escoltas que lo cuiden, se acabarán las pensiones de los expresidentes, se revisarán ciertos contratos y tantas cosas que le escuchamos a López Obrador, a sus cercanos y a sus seguidores que, si están en lo cierto y con ganas de cumplir, nos llevarán a ser el vestíbulo del cielo. Eso fue lo que nos dijeron. Nada me haría más feliz que creer que así será. Soy una mujer de fe, elevo la mirada al cielo y le pido a Dios porque así sea. Pero, me gana el escepticismo.

Hay que saber perder y acatar el mandato del pueblo. La mayoría optó por López Obrador y no podemos convertirnos en aquello que criticamos. Hay que poner la fuerza y la voluntad para que el próximo presidente salga adelante con la responsabilidad que se echó a la espalda. No lo tendrá fácil. Los obstáculos no sólo se le presentarán por el lado de quienes no pensamos como él, muchos dolores de cabeza se pueden suscitar desde sus círculos más cercanos. Nada más los vemos y sabemos que ahí habrá fuego amigo. No obstante, es momento de tender la mano y fincar puentes.

Nos llegó el tiempo de ser oposición, de presentar en forma respetuosa nuestros desacuerdos y servir de testigos cuando lo que se prometió, se haya cumplido. También, nos toca vigilar si sucede lo contrario. Nos llegó el momento de ser contrapunto. Es momento de ser memoria histórica y recordarle a quienes ostentarán el poder todo lo que ofrecieron para que lo cumplan. De nada sirve llorar ni quejarse, es momento de asumir que somos diferentes y que nos une un interés genuino: si López Obrador logra su cometido y le va bien a México, nos irá bien a todos los mexicanos.