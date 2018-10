Las ventanas

Con el hígado al revés y la piel de gallina

Todavía no entra en funciones —oficialmente— el presidente electo y ya estamos empezando a verle las costuras a la cuarta transformación. Más allá del resultado de una consulta informal, carente de toda validez científica y mucho menos legal que no debiera de tener efectos vinculantes, en la que de un plumazo se frena la mayor obra de infraestructura del estado mexicano, más allá de los desmentidos por parte de la Embajada de Francia en México, de las declaraciones de Jiménez Espriú y de las caras de palo de Alfonso Romo; más allá de cambiar un aeropuerto por un parque y una zona deportiva, más allá de todo ese ruidero hay tres cosas que mortifican: la fanaticada celebrando el hundimiento de un proyecto transexenal, los movimientos del tipo que derivaron en la peor caída del peso frente al dólar desde 2016 y la presencia del ingeniero Riobóo en una conferencia de medios junto a López Obrador. ¿Esa es la cuarta transformación?

Se voltea el hígado y se pone uno a sudar frío cuando nos enteramos del nivel de desinformación que hay entre la gente. Muchos legisladores de Morena usaron camisetas que decían que preferían lago en vez aeropuerto. ¿Cuál lago? El lago de Texcoco se secó hace muchos años y la presa Nabor Carrillo se contemplaba en el proyecto del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México. Falta de información fidedigna. Pero, los simpatizantes del presidente electo no admiten que se le cuestione al futuro mandatario y ante la evidencia de la turbulencia que se nos viene encima, ellos siguen vitoreando a su elegido y peleándose con quien lo critique. Todavía no se dan cuenta de que no serán ni él, ni el futuro secretario de Comunicaciones y Transportes, ni Yeidcol, ni Martí Batres, ni Romo los que van a pagar la deuda sino todos los mexicanos que volveremos a sacar de nuestros bolsillos para pagar las ocurrencias de ya saben quién.

La pérdida de poder adquisitivo de nuestra moneda perjudica en primera instancia a los más pobres. Es verdad, un tipo de cambio barato trae bienes a ciertos sectores de la población. Los que se benefician son aquellos que venden al extranjero porque así, exportar tiene mejores condiciones. Sin embargo, el tipo de cambio es un mecanismo de referencia, el valor de una moneda, generalmente es reflejo del poderío económico de una nación que se expresa por el movimiento y la aceptabilidad de su divisa y el nivel de confianza sobre las transacciones que se realizan en esa moneda. Si bien, Andrés Manuel puede seducir a sus votantes, con los mercados no basta con salir a pedir serenidad. A los inversionistas extranjeros hay que darles certidumbre si no, se van y eso afecta el tipo de cambio. No es política, son números. En política hay discursos, en economía hay cifras.

Cuando el presidente electo sale a las redes sociales a decir que hay una campaña orquestada por quienes se sienten afectados, imagino a un avestruz que mete la cabeza a un hoyo en la tierra; cuando dice que en vez de preocuparnos hagamos acopio de serenidad y paciencia se me voltea el hígado y se me pone la piel de gallina cuando lo veo junto al ingeniero Riobóo al que por más que me digan, sospecho que el señor tiene intereses clarísimos en ser él quien haga negocios en vez de quienes ganaron licitaciones. También imagino que López Obrador cree que nos seguimos chupando el dedo y que con un sana, sana, colita de rana, vamos a tener para que se nos quite el susto. Los niveles de popularidad pueden hacerle creer que todos estarán encantados con el resultado de abandonar Texcoco e irse con los tiliches a Santa Lucía y que todos van a respaldar sus iniciativas. No tan rápido, por lo pronto, el resultado de la consulta debilitó al peso y puso a temblar a los mercados. No son opiniones, son hechos.

Lo que los fanáticos de López Obrador no ven es que más de cuarenta y seis mil empleos están en peligro y muchos de esos que serán arrojados al desempleo son personas que apoyan ciegamente al presidente electo.

Seamos claros, no es una campaña de desprestigio, es darnos cuenta de lo evidente. Todos, hasta los que no votamos por él, queremos que le vaya bien al presidente electo. López Obrador será el presidente de todos y si tiene una buena gestión, también le irá bien a sus gobernados. No es una campaña de desprestigio. Pero, lo que se ve, no se juzga. El resultado de la consulta es una evidencia de lo que será la cuarta transformación y de su forma de tomar decisiones. No gusta, no gusta nada.