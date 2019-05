Las Ventanas

Odebrecht

“Dios vio que todo cuanto había hecho era muy bueno. Y atardeció y amaneció: fue el día Sexto”.

Génesis, 1.31

Cuando un grupo de personas se asocian, cuando un emprendedor va a la aventura de iniciar un negocio, cuando un conjunto de profesionales se reúnen para ejercer una licencia de trabajo, cuando una familia quiere hacer negocio, dan el primer paso llenos de dos cosas: ilusión por llevar a cabo su plan y algo de temor de cara al riesgo que van a enfrentar. Quieren hacer cosas buenas. Pocos serán los que se imaginan haciendo trampas para salirse con la suya.

Al momento de hacer la planeación estratégica de una empresa, se seleccionan las palabras que mejor describan la actividad a la que se van a dedicar, es decir, la misión que van a elegir para plantearse objetivos que lograr y metas que alcanzar. No veo que ninguna diga que su misión es corromper. Sin embargo, muchas caen en los barrancos oscuros y a eso se dedican.

Odebrecht es una empresa que está manchada con un estigma terrible: ha sido vinculada a la mayor trama de corrupción en América latina y ha manchado a medio continente. Su capacidad corruptora es de amplio espectro, entre sus redes han caído peces gordos. Los casos del expresidente de Brasil Lula da Silva y el lamentable caso del expresidente del Perú, Alan García parecen ser los más escandalosos, pero funcionarios de empresas paraestatales, empresarios del sector privado, gobernadores, legisladores, consejeros y una larga lista de personajes que cayeron en la tentación de amar más al dinero que la honorabilidad fueron atrapados por los tentáculos de este consorcio brasileño.

Esta empresa se debió haber dedicado a construir y construía, de hecho en México realizó mucha obra, pero su principal actividad no fue esa: fue corromper. Marcelo Odebrecht hizo uso de su inteligencia y recursos como una maquinaria corruptora de amplio espectro. Imagino que llega un momento en el que todo va saliendo tan bien que ya no se distinguen las cosas, se nubla la visión y ya no es posible ver la diferencia entre el bien y el mal.

Ver a Lula en la cárcel, enterarnos de que Alan García se pegó un tiro en la garganta es darnos cuenta de que el que obra mal termina igual. Podrán decir que son persecuciones políticas, se hablará de venganzas políticas, se tratará de disfrazar al pato poniéndole una cresta para hacernos creer que es un gallo, pero, lo que se ve, no se juzga. La operación de Lava Jato tiene destapó el mayor caso de corrupción en la historia de América Latina, con más de 150 condenados, muchos de los cuales cumplen pena en sus casas tras cerrar acuerdos con la justicia. Las investigaciones revelaron que constructoras pagaban millonarios sobornos para adjudicarse contratos amañados que eran repartidos entre empresarios y políticos.

Las pestilencias de Odebrecht fueron infectando a personajes en muchos países latinoamericanos en donde opera este consorcio de constructoras —sí, siguen operando— y mientras veíamos que en gran parte del continente las cabezas iban cayendo como fichas de dominó, en México nos preguntábamos cuánto tiempo faltaría para que las repercusiones llegaran hasta acá. Hubo quienes, como el Tonto Coyote del Correcaminos, se llevaron los dedos a los oídos y cerraron los ojos pues sabían que la bomba de tiempo estaba a punto de estallar. Estalló.

Y, más allá de los pedazos que cada uno tenga que recoger después de la destrucción, más allá de la vergüenza de que te atrapen con las manos en la masa, de la evidencia de complicidades y la suciedad de las asociaciones delictivas; más allá de todo eso está la decisión que alguien en algún momento tomó. Frente a la bifurcación del camino, optó por el mal camino y no le importó mancharse las manos de suciedad y sangre con tal de llenarse los bolsillos de dinero.