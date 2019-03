Las ventanas

El momento de Juan Guaidó

Dicen los aficionados a los toros que llega un momento en el que el torero, después de haberse preparado para la faena —a veces esa preparación les lleva una vida entera— y están en el centro del ruedo, escuchan como se abre la puerta de toriles, escuchan salir a la bestia y por fin, la tienen enfrente y la miran a los ojos. Ese instante se conoce como el momento de la verdad. En esa fracción diminuta de tiempo, toro y torero se miden y saben que tendrán que pelear por su vida. Hay toreros tan experimentados que declaran que justo entonces pueden intuir lo que sucederá, pronostican quién será en vencedor. Este concepto se usa también en administración, políticas públicas y negociación, el momento de la verdad se trata de buscar la oportunidad para hacer el movimiento preciso, anticipar al adversario para poder triunfar. La precisión es básica, si te mueves antes o después puedes fastidiar tu objetivo. Es algo similar a cortar una fruta, si lo haces antes está verde y sabrá mal, si lo haces después, estará podrida.

El momento de la verdad de Juan Guaidó ya llegó. El presidente interino de Venezuela que cuenta con el reconocimiento de cincuenta gobiernos democráticamente electo se enfrenta con un chavismo que lo trata de derribar con una inhabilitación que luce antidemocrática por todos lados. Maduro estrecha el cerco, aprieta el puño e intenta asfixiar al hombre que cuenta con el espaldarazo de Washington. No cabe duda de que para que la cuña apriete, ha de ser del mismo palo. La estrategia para neutralizar a Guaidó se parece mucho a la que se usó contra Henrique Capriles cuando era candidato presidencial. Maduro busca borrar del mapa a su molesto contrincante inhabilitándolo durante quince años.

Digo que el momento de la verdad de Guaidó ya está ahí porque Washington aumenta la presión, Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos se sostiene en la línea de Trump de apoyar el fin de la era madurista y amenaza con no cejar hasta que la libertad y la democracia sean restauradas en Venezuela. Pero como las palabras se las lleva el viento, utiliza el petróleo para hacerle manita de puerco a Maduro y busca que las petroleras del mundo dejen de hacer negocios con Venezuela. Las sanciones financieras rondan el panorama venezolano. Eso juega a favor de Guaidó.

No obstante, Maduro no está solo. Caracas ha podido sostener al gobierno de Nicolás Maduro por el apoyo que Rusia, China y Turquía le han dado. Recientemente, aviones de guerra rusos aterrizaron en territorio venezolano. La provocación de Putin es evidente y sin decir media palabra le manifiesta al mundo donde están sus preferencias. Está dispuesto a defenderlas. Tal vez, por eso, la Unión Europea busca una vía democrática para resolver este problema. El objetivo es encontrar una solución pacífica a la crisis del país. Un conflicto armado no le conviene a nadie.

La persistencia de Maduro y sus formas de aferrarse al poder me hacen pensar en un gato que saca las uñas para no caerse. Tiene una red de apoyo que lo debe de hacer sentir que será difícil hacerlo dimitir. Por su parte, Guidó no está solo, de hecho, está mucho más acompañado que Nicolás Maduro. Pero, para ser francos, su proyecto no termina de cuajar. Se le ve muy activo, se le escuchan los discursos, sale y entra de Venezuela, unos lo amenazan y otros lo apoyan, sin embargo, la verdad llana y lisa es que todavía no lo vemos en la silla presidencial actuando como el ejecutivo. Todavía, quien detenta el poder se sigue llamando Nicolás Maduro.

A Guaidó no le conviene que esta incertidumbre se prolongue por mucho tiempo, en cambio, a Maduro parece convenirle porque mientras más vaya pasando y él siga sentadito operando el gobierno, las posibilidades de su oponente se irán desvaneciendo. Tristemente, la margarita se va deshojando y no es a favor de Venezuela.

Mientras Maduro siga en el poder, Estados Unidos seguirá presionando al país y su gente seguirá padeciendo. Si Juan Guaidó desplaza a Maduro tendrá la amenaza de China, Turquía y Rusia que está para ponerle la piel de gallina a cualquiera. La balanza da vaivenes, ahora por uno, ahora por el otro. El momento de la verdad está llegando, Guaidó está en el centro del ruedo y la puerta de toriles ya se abrió.