Las ventanas

¿Qué pasó con la lista de buenos propósitos de 2019?

Es una buena ocasión para volver a leer la lista que hicimos el año pasado por estas fechas y darnos cuenta qué fue lo que sí logramos y qué fue lo que se quedó en el tintero. Por supuesto, los eternos buenos propósitos que giraron en torno a mejorar los hábitos alimenticios, hacer ejercicios, empezar un nuevo proyecto y todas aquellas buenas intenciones se ven tamizadas por una suerte de buenos pretextos; tan buenos que hasta los podríamos morder de lo sólidos que resultan. Pero, más allá de lo que nos decimos a nosotros mismos y de lo que nos admitimos a reconocer frente a la gente, están las verdaderas razones que nos llevaron a lograr ciertas cosas y dejar en pausa ciertas otras.

Ahí está el detalle, Chato, diría el gran pensador mexicano Cantinflas. El meollo de las razones se encuentra en nosotros mismos. En el centro de cada uno de los motivos que nos llevaron al logro o a procrastinar ciertas acciones, está la pregunta más importante que nos tenemos que hacer. ¿Quién soy yo? Si somos capaces de contestarnos con sinceridad quien es la persona que se refleja cada vez que nos paramos frente al espejo, podremos entender mejor. Michael Porter lo define como misión y se refiere a cuestiones empresariales, sin embargo, tanto en el terreno profesional como en el personal, la pregunta sigue siendo válida.

El cuestionamiento es universal, es incluso algo tan profundo que toca los límites de la filosofía. En las letras, podemos encontrar grandes pasajes que nos ayudan a entender. Por ejemplo, en el capítulo V la historia del Ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, el protagonista va cabalgando junto a Sancho, el famoso escudero. Van hablando de las maravillosas historias que salen de la mente del caballero andante y Sancho lo trata de hacer entrar en razón. Cervantes Saavedra pone en voz de su personaje más emblemático las palabras más sabias proferidas por un loco:

“—Yo sé quién soy —respondió don Quijote—, y sé que puedo ser, no solo los que he dicho, sino todos los Doce Pares de Francia, y aun todos los nueve de la Fama, pues a todas las hazañas que ellos todos juntos y cada uno por sí hicieron se aventajarán las mías.”

Tomo este pasaje porque me parece entrañable. ¿Quién como a Don Quijote, no le gustaría tener esas certezas? De la misma manera que el ingenioso hidalgo, a nosotros nos gustaría tener esa claridad en la identidad, ya que de tal forma, igual que él, entenderíamos nuestras capacidades y nos sustentaríamos en ellas para lograr nuestros propósitos. Es decir, al conocer cuáles son nuestras competencias podemos ponerlas a trabajar a nuestro favor y generar estrategias para alcanzar nuestros objetivos.

El problema empieza cuando nuestros objetivos no son nuestros sino que son de alguien más y, aunque no lo queramos admitir —a veces sucede en forma consciente y otras el subconsciente es el que manda— no nos afiliamos, no nos comprometemos y por lo mismo, no concretamos. Queremos darle gusto al jefe, al colega, al padre, a la madre, al hermano, al amigo y, nos sorprendemos al ver que somos los últimos de la lista. Vamos en contra nuestra cuando generamos proyectos en los que nos enrolamos sin entender quiénes somos y luego nos sorprendemos de no haber conseguido los resultados. Es lo mismo que el que trata de acelerar cuando trae el freno de mano puesto.

En cambio, cuando nos concentramos en nuestras propias competencias, todo resulta más sencillo. ¿Cuál es la razón? Fácil, estamos haciendo algo para lo que fuimos hechos. La energía que empleamos en hacer lo que no queremos, se potencializa al desempeñarnos en lo que nos gusta y nos hace felices. Por eso, aunque Don Quijote de la Mancha salía golpeado, roto; aunque parecía una máquina de necedades y se empeñaba en ver doncellas donde había fregonas y marqueses donde había taberneros, nada le pesaba o le pesaba bastante menos que hacer aquello que no quería.

Por esta poderosa razón, tenemos que detenernos a reflexionar en torno a la persona más importante para nosotros en esta tierra que es quien aparece en el reflejo del espejo. ¿No habría sido mucho más lógico detenernos a reflexionar en nuestros propósitos —personales y profesionales— y verificar cuáles no nos van a hacer más felices? Se trata de ponernos a pensar qué queremos hacer y disponer de más tiempo para dedicarlo a que aquello que sabemos que realmente nos satisface. Por supuesto, eso sólo se logra cuando, al igual que Don Quijote, sabemos quiénes somos. Ahora, para finalizar el año, nos encontramos en una buena época para reflexionar y lograr definiciones positivas.

