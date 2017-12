Las Ventanas

¿Qué esperar para el 2018?

Antes de empezar a hacer nuestra lista de buenos propósitos, de incluir leer más e ir al gimnasio con regularidad, de ir a regresar los regalos que nos dieron y que ni nos quedaron ni nos gustaron, antes que nada, sería bueno imaginar qué podemos esperar del año que estamos próximos a estrenar.

Por suerte, parece que este año empezará con buenas noticias en términos generales. La economía mundial pasa por una buena racha y los datos recientes reportan que los expertos están corrigiendo sus expectativas de crecimiento al alza. Esto, sin duda, es un signo de optimismo en uno de los sectores más cautos. No es gratuito este punto de vista. Las economías que mostraban más debilidad y que se encontraban en un periodo recesivo —sin crecimiento o con decrecimiento— han salido de esta situación. La zona Euro, aunque sigue con problemas ya saltó la zanja y Japón ha empezado una sincronización armónica de sus variables macroeconómicas.

Estados Unidos está optando por una combinación de política fiscal y monetaria que busca hacer crecer su economía. No hay loco que coma lumbre y el objetivo del presidente de los Estados Unidos es acelerar la actividad económica y Busamétrica estima que la expansión del Producto Interno Bruto de nuestros vecinos del norte será de 2.6% anual lo cual es, evidentemente, una buena noticia. Si allá les va bien, acá recibiremos esos beneficios.

Las economías emergentes se beneficiarán del aumento de precio de las materias primas lo que favorecerá su actividad por lo que se estima un crecimiento superior al 4.5%. Sin embargo, no hay quien pare a China, el crecimiento esperado para esta economía asiática se estima en 8.5% anual, a pesar de los problemas que llevaron a muchos expertos a vaticinar un aterrizaje forzoso del gigante amarillo. Nada de eso, los chinos extendieron sus alas y siguen volando.

Mientras tanto, Japón que desde el 2016 va dando muestras de un crecimiento modesto empieza a ver los frutos de una política monetaria férrea. Si bien la economía japonesa no tiene un viraje tan espectacular como los chinos, parece que la nación del sol naciente prefiere pasito que dure y no trote que canse.

Los efectos del Brexit se han atemperado. Parece que la mala decisión tomada por los británicos se ha ido disolviendo con el paso del tiempo, y en el juego de me voy pero no me voy, me largo pero no me dejan, será hasta el 2019 que la Gran Bretaña deje Europa, por lo tanto, aunque es una de las economías que lucen más debilitadas, todavía no se verá la totalidad del impacto.

Busramétrica prevé que el dólar seguirá siendo una moneda fuerte y que los bancos centrales seguirán retirando sus estímulos monetarios en forma gradual pero sistemática. Por lo tanto, se prevé que las tasas de interés de largo plazo van a aumentar y los rendimientos de los mercados bursátiles serán menores a los observados en 2017.

¿Qué significan todos estos datos? Que el 2018 es un año que arrancará con mejores noticias que el 2017, según lo indican los signos económicos mundiales. Que se buscará activar las economías favoreciendo la inversión, fomentando el consumo y asistiendo a los proyectos de emprendimiento.

En México enfrentaremos un año complicado por otros motivos: se terminarán las rondas de negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte —lo más favorablemente que se pueda— y acudiremos a las urnas. En estas condiciones estaremos estrenando un año que esperamos sea próspero y lleno de éxito.

