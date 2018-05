Las ventanas

#SinMiedoalaIbero

El fin de semana pasado, empezó a circular en las redes un video muy bien producido en el que aparecen estudiantes de la Ibero recordando el triste incidente de un sorprendido Enrique Peña Nieto escondiéndose en el baño, cuando alumnos de esa institución lo increparon hace seis años que visitó esa universidad siendo candidato. La sorpresa fue que una institución privada de las características de la Universidad Iberoamericana hubiera tratado mal al candidato puntero. Entonces, se trató de decir que habían sido infiltrados y las propias autoridades apoyaron a los estudiantes que ratificaron estar matriculados en la Ibero y empezó el legendario movimiento #yosoy132 que tuvo un apoyo viral entre la propia comunidad universitaria y que gozó de la simpatía de alumnos y catedráticos de otras universidades.

El miedo no anda en burro y a los candidatos se les pone la piel de gallina, o eso parece. La Universidad Iberoamericana es una institución con principios cristianos que está en manos de la Compañía de Jesús. Los jesuitas son educadores que forman a personas a partir de la reflexión y del análisis. Son gente que usa el cerebro y que forjan líderes con características específicas. No en balde la institución de Ignacio de Loyola tiene cuatrocientos cincuenta años. En sus planteamientos reflejan un liderazgo con compromiso, es decir, en las aulas se fomenta la formación de personas que se conocen, que saben entender sus fuerzas y debilidades, la reflexión es un punto fundamental —los ejercicios ignacianos son un ejemplo—. Por lo tanto, tanto los educadores como los educandos son personas que buscan respuestas, el lema de la Ibero es “La verdad nos hará libres.” ¿A quién no le daría miedo ir a dialogar con personas que quieren escuchar y debatir en vez de ir a echar porras y aplaudir como focas?

Según Chris Lowney, autor del libro ‘El liderazgo de los jesuitas’, “Todos somos líderes y dirigimos todo el tiempo, bien o mal. Sin embargo, el liderazgo lo define no sólo la magnitud de la oportunidad sino también la calidad de la respuesta. Uno no puede controlar las circunstancias, pero sí como responde a ellas.” El video que se viralizó el fin de semana es una muestra clara de lo que sostiene Lowry. A mí me da una enorme alegría ver que los jóvenes de la Ibero salen de su área de confort y buscan a los candidatos. Elevan la voz y dicen: yo estoy aquí y quiero que vengan a dialogar.

A cada uno de los candidatos le hacen una invitación al diálogo, no los retan, les bajan el miedo: no se asusten no los vamos a tratar mal, sólo queremos escucharlos y que nos escuchen. Les avisan los temas que les interesa que cada uno vayan a exponer a la Ibero. Piden a Andrés Manuel hablar de amnistía, a Meade, hablar de la siete de siete —transparencia—, al Bronco le piden que deje la represión como instrumento político y a Ricardo Anaya lo invitan a hablar de voto útil. El voto útil es lo que lo puede llevar a la Presidencia, ergo, acepta.

No cabe duda de que Ricardo Anaya es un hombre audaz que tiene buen olfato y sabe detectar ventanas de oportunidad y las aprovecha. Una vez más, dio muestras de esa capacidad que tiene de meterse en el ajo del tema y al dar paso al frente lleva agua a su molino. Anaya es buen lector de la situación, sabe que esta elección será decidida por los jóvenes y se ha acercado a ellos. Por eso, en algún mitin, escaló una torre, haciendo gala de agilidad y se ganó el mote de Ricardo Araña, a la juventud le hizo gracia. Por esa misma razón, cuando vio el reto que estaban lanzando los estudiantes de la Ibero, vio que ahí se le iluminaba una oportunidad y antes que cualquiera de los contrincantes, él eleva el dedo y dice: yo sí voy.

Los demás candidatos le están dando la vuelta a la invitación. ¿A qué le tendrán miedo?

Uno de los fundamentos del liderazgo jesuita, según Lowney, plantea que “El liderazgo no es un acto sino una manera de vivir y un modo de proceder en la vida.” Será que los candidatos no se ven a la altura de ese rasero. La invitación es incluyente, los jóvenes quieren dialogar. En el video, los estudiantes dicen que no están solos, que es una generación entera la que los apoya. Les tengo noticias: efectivamente, también están acompañados por los que creemos en el poder del diálogo, hay que apoyar a nuestros jóvenes #sinmiedoalaibero.