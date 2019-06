Las ventanas

Sin cocina

La idea me dio risa al principio, luego me dio escalofríos. Aitor Arregi, un chef guipuzcoano que ha estado al frente del negocio heredado de su padre, sostiene que pronto las casas y departamentos no tendrán cocina. Parece broma, pero la vida moderna, lleva a la gente a cambiar sus hábitos de convivencia y en poco tiempo eso de compartir el pan y la sal en torno a la mesa se transformará en otra cosa.

Aitor Arregi dice: “Mi padre siempre decía que había dos cosas que no le gustaban nada: una era la mentira y la otra la arrogancia. Él nos recordaba siempre que abría su casa todos los días para compartir lo que había en el entorno en un lugar sencillo. Y es verdad que dentro de la sencillez de un fuego, que reconozco que tiene su complejidad, sigo pensando que hacemos aquello que hacían nuestros antepasados: poner encima de un fuego paleolítico el animal y usar el conocimiento del entorno para hacerlo lo mejor posible. A eso se le llamaba asar, porque yo me acuerdo que había asadores y luego estaban los restaurantes, donde había cocineros.”

La cocina es lo que solía hacer hogar en otros tiempos. Hogar era sinónimo de ese fuego que se situaba en el medio de la casa y en el que se producía el calor para cocinar y para mantener tibio el ambiente. Pero, en nuestros días ni los lugares en los que habitamos ni las costumbres que tenemos son iguales. Se han modificado y en muchos sentidos, responden a los tiempos y movimientos de las poblaciones en las que se vive.

Hoy, en las grandes ciudades, resulta un lujo regresar a comer a la casa. Compartir en familia la mesa es un lujo reservado para los fines de semana. Y, si esto es así, el sábado y el domingo no se cocina, se sale a comer a algún lugar. Y, es que cocinar es un trabajo duro que necesita de cierta vocación. Es una labor que requiere de manos especiales que le puedan dar sazón y gusto. Y, es que confeccionar platillos es una maravilla, pero eso de recoger y tener que lavar los platos sucios no tiene mucho de arte. Todavía no conozco a nadie que le guste fregar las ollas o quitarle el cochambre al sartén.

Pero, la magia de la cocina parece estar diluyéndose en medio de las urgencias de la vida moderna y es una pena. La costumbre de sentarse a comer y de reunirse nos daba la oportunidad de platicar y ponernos al día en los temas relevantes para la familia. Así, estábamos al tanto de lo que sucedía con papá en el trabajo, con mamá en sus ocupaciones, con los hijos en la escuela. Sabíamos los sabores favoritos de cada quien, conocíamos si a alguno en casa le gustaba o no la cebolla. Estábamos al corriente. Si alguien se sentaba a la mesa y estaba con la sonrisa para abajo, lo percibíamos.

La convivencia que se da en los momentos en que comemos va más allá de si la sopa está muy fría o muy caliente. No sé en otras casas qué pasa, pero en los pueblos el tiempo y la cercanía juegan a favor de la avenencia. Y, probablemente eso ha hecho que los mexicanos hayamos sido un pueblo al que mucha gente de la culinaria ha venido a ver qué maravillas se montan estos platillos que ponen encima del fuego para servirlos en la mesa.

Sin cocina, por favor. Mejor, no. Mejor, no gracias. Que la vida moderna no nos quite aquello que cuando éramos una especie nómada, decidimos asentarnos y formar comunidad alrededor del fuego. Con cocina, por favor.