Las ventanas

Despeinada y con prisas

No es raro que alguna vez en la vida, lleguemos rayando el caballo a algún lado. La puntualidad es la cortesía de los reyes, dice un dicho francés. Lo que pasa es que en términos de reloj, parece que los ingleses son los campeones y a los mexicanos como que nos da por cojear por ahí. Andamos en los extremos: o citamos media hora antes para que la gente llegue a tiempo, o de plano nos aparecemos tarde a las citas, al son de despeinados pero sin sueño.

La verdad es que eso de la impuntualidad es una descortesía se vea por donde se vea. Una cosa es ser la novia que se hace esperar con la esperanza de convertirse en la interesante y otra es hacerle perder el tiempo a una serie de personas que ni la deben ni la temen. Lo sucedido en el vuelo de Aeroméxico que su-

frió un retraso de una hora, no es un tema menor. Mucho le advirtieron al presidente que eso de convertirse en pasajeros de líneas comerciales podía traer complicaciones y que él en un afán sincero de austeridad, decidió desoír, el fin de semana se convirtió en una triste realidad que terminó con la dimisión de la secretaria Josefa González-Blanco de Semarnat.

Algunos podrán creer que el tema es menor y lo entiendo, sin embargo, lo último que necesita el presidente López Obrador son motivos para que le bajen los niveles de popularidad que ya de por sí andan algo disminuidos. Y, es que se podrán decir muchas cosas de Andrés Manuel, pero el hombre es consciente del momento histórico que le toca vivir y del papel como personaje que tiene que desempeñar. En este sentido, la frivolidad no es un defecto que le podamos achacar. Podríamos creer que por su forma de ser, AMLO concede a las cosas menos importancia de la que merecen, que no las hace con la seriedad, que el sentimiento o el interés requeridos queda a deber y sólo piensa en el aspecto divertido o lúdico de la vida, pero una persona que ha perseguido sus ideales en la forma en la que lo ha hecho este presidente no habla de frivolidad. Por eso, si alguien de su círculo cercano se le sale del redil, es preferible dejarla ir. Si lo hizo una vez, puede hacerlo de nuevo.

Lo curioso es que todo este escándalo del avión que se detuvo en pleno carreteo y tuvo que volver a su posición para recoger a doña Josefa González-Blanco porque se le hizo tarde, habla de la ligereza con la que alguien puede llegar a detentar el poder. Y, muy flaco favor le hizo la exsecretaria a su jefe que traía en el horno un pez verdaderamente gordo y andaba cocinando un golpe con mazo que iba a hacer retemblar la tierra en sus centros, la mujer le gana reflector al caso Lozoya y hace que la gente se le distraiga con espejitos. Me imagino al López Obrador poco contento, con los ojos redondos y despeinado, cuando se enteró de que una persona integrante de su gabinete se tomó semejantes atribuciones. Como dicen por ahí: no lo ayudes comadre.

Y, mientras nos enteramos por un pasajero que mandó un tuit que se hizo viral y nos rasgamos las vestiduras por un verdadero atropello por la falta de puntualidad para tomar un vuelo nacional, la bomba internacional se detona y nos vamos enterando que el estallido va alcanzando potencia y resulta ser de amplio espectro.

Más que la inhabilitación que se dio a Lozoya Austin, que seguramente ni se despeinó y más bien ha de haber pensado que le había salido barato, de pronto nos enteramos que el exdirector de Pemex trae un problemón en el que hay varios involucrados. Las primeras planas de los diarios de circulación nacional tronaron a ocho columnas sobre en el congelamiento de cuentas bancarias de este economista y político mexicano que fungió como director de Petróleos Mexicanos de 2012 a 2016, por el supuesto manejo de recursos de procedencia ilícita. Sin embargo, este no es el primer señalamiento de Lozoya por supuestos actos de corrupción. Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México fue detenido en Mallorca. Ahora sí que se les descompuso el peinado y andarán con prisas.

Si a frivolidades vamos, no hay punto de comparación. Pero qué terrible que justo cuando estás a punto de ser elevado en hombros y aplaudido por la mayoría de la sociedad mexicana que está harta de corrupción, alguien de los tuyos te salga con una batea de babas. Ni hablar, hay valores que son absolutos: se tienen o se carece de ellos, y López Obrador parece que esta vez, lo tuvo claro. En fin, como decía Napoleón: vístanme despacio que tengo prisa.