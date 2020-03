Las ventanas

Vivir al día

Recorro la autopista número 57, —la más transitada del país— por el tramo de San Juan del Río al entronque con el libramiento norte de la ciudad de Querétaro y el flujo vehicular es como el de cualquier otro día. Veo la misma cantidad de autos, camiones y tráileres que toda la vida. En México el país sigue en marcha.

Sin embargo, por las redes sociales se difunde el mensaje del presidente municipal de San Miguel de Allende —en la página oficial del municipio también se encuentran los datos— en el que informa de las medidas y acciones que la alcaldía toma ante la crisis causada por el Covid-19. Son veintidós puntos que se implementaron a partir del viernes pasado y que van desde la cancelación de eventos en espacios públicos, sin importar si son organizados por las autoridades o por particulares; restricción en la prestación de servicios comunitarios como bibliotecas, gimnasios guarderías; se suspende la apertura de bares, cantinas, centros nocturnos, casinos y cervecerías, hasta nuevo aviso; el transporte público deberá limitarse sólo al número de asientos y no podrá subir más pasaje en pie. Se activa el #yo me quedo en casa, lo que significa promover el autocuidado a través de higiene permanente, no tener contacto con más personas a menos de 1 metro con 20 centímetros hacer lo eminentemente esencial. Se mete el freno de mano con firmeza.

Las acciones se pusieron en marcha el viernes y el sábado ya se ven los efectos. Mucha gente se está quedando sin trabajo, los empresarios están ajustando sus nóminas hacia abajo y se están quedando con el personal indispensable para operar. Hay hoteles cerrados, casas de RBB que están sufriendo porque sus huéspedes están cancelando sus reservaciones, restaurantes que prefirieron no abrir. Uno de los destinos turísticos más importantes del país decide ralentizar el ritmo de la economía y la gente sale en desbandada. Los signos hablan por sí mismos: muchos mexicanos viven al día.

Al hablar con la gente que está perdiendo sus trabajos, se percibe un dejo de desesperanza. Hay que pagar los gastos de todos los días, a nadie se nos quita la costumbre de comer todos los días y sin la paga regular, todos empezamos a rechinar los dientes. Benditos aquellos trabajos en los que se puede trabajar a distancia, en los que la presencia física se logra sustituir por métodos virtuales y en los que la tecnología de información se convierte en una forma de sortear la pandemia. Pero, no todos los empleos son así.

La recamarera no puede hacer las camas por internet, el mesero no puede subirse a una plataforma para ganarse una propina, los chefs no preparan los alimentos vía electrónica. El Covid-19 y sus repercusiones nos pegan a todos, lo que pasa es que nos impactos no se reciben igual. Los empresarios padecen la disminución de ingresos y los trabajadores la pérdida de empleos; muchos negocios harán todos sus esfuerzos por sobrevivir, unos lo lograrán y otros no podrán. No hay bolsillo al cual se le pueda echar la mano porque el ritmo de gastos no para, aunque los ingresos sí. Vivir al día nos lleva a entender la fragilidad que representa la cotidianidad. Un día estamos encantados de la vida, con un trabajo que nos gusta en un lugar que parece un pedacito de cielo y al otro, vemos que la ilusión se nos hizo polvo entre las manos.

La globalización ha transformado la relación entre las personas y su entorno: ahora lo local es global y lo global es local. La pandemia del coronavirus y la amenaza de contagio de Covid-19 ha llegado a los mercados de valores y economías de todo el mundo y también ya nos está tocando a la puerta de la casa. La dificultad para frenar la expansión de la epidemia ha obligado a los gobiernos a aplicar medidas extraordinarias, como consecuencia se ha reducido la producción, el consumo y el turismo en la mayoría de los países afectados. Ni México ni Guanajuato son la excepción y eso tiene consecuencias económicas.

Es preciso tomar medidas para prevenir el contagio. No queremos vivir las pesadillas que están padeciendo en Italia o en España. Nadie quiere eso. Pero, no podemos olvidar que muchos hogares van sorteando lo gastos a cada momento. Vivir al día, como la mayoría de los mexicanos, es una consideración que deben tomar en cuenta los gobiernos a todo nivel para entender los efectos que padecerá la gente y para buscar alternativas de ayuda. En Francia, se suspende el pago de las facturas de la luz, gas o agua, mientras el propio Estado se hará cargo de pagar los créditos bancarios de la gente que no pueda asumirlos por culpa de la epidemia. ¿Y, aquí, cómo ayudarán?