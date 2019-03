Las ventanas

Pasos para atrás

Insisto, hay días en que despierto y me parece que el entorno luce más como los años setentas que entrando a la segunda década del milenio. Si escuchamos los discursos oficiales, los temas que se abordan desde la tribuna presidencial, los modos y las formas, las decisiones que se toman, no me queda duda de que estoy abriendo los ojos en medio del sexenio echeverrista, pero ver el teléfono celular me hace darme cuenta que es 2019.

Mientras el mundo se preocupa por reducir la huella de carbono y buscar energías más sustentables, México recae en la práctica de comprar carbón y deja ir el carro del tren de la energía sostenible. Así, en lo oscurito, en silencio como tratando de que nadie se de cuenta, Manuel Bartlett, como titular de la Comisión Federal de Electricidad, abre una convocatoria para licitar la compra de trescientos treinta mil toneladas de carbón. Me parece que al enterarme de este tipo de prácticas siento que el pasado regresa por sus fueros y no es gratis. Alguien se está beneficiando de estas elecciones.

¿Quién sonríe al enterarse de lo que el titular de la CFE hace esto? Las contradicciones de López Obrador quien en su discurso siempre se pronunció a favor de energías más verdes, menos sucias, más renovables, al llegar al poder entrega sus palabras al viento y sin pudor ni memoria nos lleva a dar pasos atrás sin explicarnos mucho por qué.

Por supuesto, sorprende que el presidente López Obrador vaya en contra de los objetivos del milenio que pretenden alcanzarse en 2030. Es un franco retroceso en términos del ataque a las estrategias que quieren combatir el cambio climático. Esto tiene tres explicaciones igualmente graves: o la Secretaria de Energía no entiende las repercusiones de estas decisiones, o no cree en los impactos que se gestan al no respetar a la Tierra o hay intereses tan importantes que todo lo demás desfallece frente a lo que resulta conveniente para ciertos sectores.

Optar por combustibles fósiles en un país como México que tiene tantas posibilidades de desarrollar energías alternativas resulta desilusionante, incomprensible e ilógico. ¿Será que no entienden? La peor posibilidad es darnos cuenta de que no hay un ciego más dañino que el que no sabe que no puede ver.

El compromiso que México había adquirido para producir, al menos el treinta y cinco por ciento de su energía eléctrica con energías limpias para el 2024 desfallece, incluso aunque hubo una ratificación de la intención de hacerlo y fue firmada por el jefe de la Unidad de Renovables, Luis Abelardo González. ¿Será que no hablan entre ellos o que no importa la firma de un servidor público de este gobierno frente a los intereses ajenos?

La idea del presidente López Obrador de reforzar la industria carboeléctrica nos lleva a un camino que huele a pasado, que me hace sospechar que el dinero se invertirá en proyectos viejos y, peor aún, poco rentables que alejen más al país del desarrollo sustentable. La preocupación que se me alberga en el corazón parece que es compartida por muchos analistas que ven como la promesa de cuidar al medio ambiente generando energías menos agresivas se aleja del horizonte que vislumbra la cuarta transformación.

Pero, muchos pensarán que la rentabilidad y la sustentabilidad son términos neoliberales que deben ser expulsados del vocabulario de los mexicanos que amamos esta tierra. Entonces, con un lenguaje más patriótico a mí me gustaría decir con mucho fervor que optar por mirar al futuro y ver un país limpio y respetuoso con el medio ambiente, sería deseable.

La incógnita es cómo le hará la administración de López Obrador para buscar seguridad energética con los objetivos de la agenda 2030. Y, al ver las evidencias, me parece que en vez de 2019 estoy en 1970. Creo que en vez de ir para adelante, vamos dando pasos para atrás.