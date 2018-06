Las ventanas

Se acabaron las campañas

Se acabó el periodo de campañas. Muchos elevarán los brazos al cielo y dirán: ¡Por fin! Los candidatos mostraron músculo y actitud en sus cierres de campaña. El trabajo de cada uno ya está hecho y se cierra una de las etapas más sangrientas que haya vivido el país en muchos años. El domingo están en juego más de dieciocho mil cargos federales y locales entre senadurías, diputaciones, gubernaturas, alcaldías, la jefatura de gobierno de la capital del país y la Presidencia de la República.

Votos para contrarrestar la violencia, nos aconseja un Enrique Peña Nieto que sale a dar un mensaje a la nación sin portar la banda presidencial. El proceso ha sido intenso, lleno de acusaciones, fuego cruzado, patadas bajo la mesa, acuerdos en lo oscurito que reflejan el estado de la democracia en México. De eso, no nos sorprendemos. A todo el mundo se le notan las costuras y en estos momentos ya tenemos una idea de quién es cada candidato. Lo triste son los muertos. Lo que no se puede entender es la cantidad escandalosa de personas que perdieron la vida por estar contendiendo a un puesto de elección popular. Lo que no cabe ni en la cabeza ni en el corazón es imaginar a las familias de las víctimas ni darnos cuenta de que los partidos políticos los sustituyeron casi en automático. Esto también muestra el estado de la democracia en México.

Tengo que diferir. No estoy de acuerdo con lo que dice el presidente Peña: “Todos son signos positivos de la evolución democrática de México”. Ojalá todo se hubiera quedado en los dimes y diretes, en las acusaciones y en el pseudo despojo de máscaras. En esta nación hubo sangre derramada. De la raíz de la tierra brota el espíritu legendario de ‘La Llorona’ que trae el alma en pena porque perdió a sus hijos y clama por la tristeza de estas ausencias y nosotros ni caso le hacemos a ese llanto que debiera ser sobrecogedor. ¿Nos estaremos acostumbrando a vivir en una tierra de balas y gente muerta?

Estamos en un periodo de tres días en el que los ciudadanos tendremos que reflexionar. Hoy, sin el ruido y las estridencias, nos tenemos que concentrar y pensar. No todo está dicho. Las casas encuestadoras no son oráculos. Nadie puede ver el futuro. Conocemos las propuestas que nos hicieron. Es momento de preguntarnos qué tipo de nación queremos y qué enfoque le queremos dar a nuestro futuro.

El momento de la verdad se dará el primero de julio cuando en la soledad de la urna y frente a la boleta electoral plasmemos nuestra elección. Ese es el instante verdadero. Podemos haber dicho muchas cosas y asegurado tantas otras, podemos haber presumido cierta filiación y luego cambiar de parecer, podemos haber estado indecisos y albergar dudas legítimas, podemos estar desencantados y sentir que ninguno nos convence. Pero, hay algo en lo que sí estoy de acuerdo con el presidente Peña: hay que salir a votar.

Somos ochenta y nueve millones de mexicanos los que estamos inscritos en el padrón electoral y cada voto cuenta. No podemos quedarnos en casa y hacer que el abstencionismo sea el rey de la fiesta democrática. Es importante que salgamos a emitir nuestro voto en forma libre y, sobre todo, de manera razonada. Ser fiel a nuestra intención, cambiar de opinión a la mera hora, apretar los puños y las mandíbulas o llegar felices a sufragar, es lo de menos. Lo importante es acudir.

Al votar, no le tengamos miedo a las amenazas ni a los monstruos que nos prometieron que se iban a soltar si no hacíamos lo que nos dijeron; no vayamos enojados ni elijamos en forma visceral. Elijamos lo que en consciencia y de acuerdo con nuestro análisis es mejor para cada uno y para nuestras familias. Votemos en concordancia con nuestra consciencia.

Al tomar el crayón y las boletas dejemos de lado la estridencia a la que nos sometieron estas campañas, pensemos en los que estaban y ya no están. Elijamos lo que es mejor para un México que merece ser dirigido por los mejores mexicanos.