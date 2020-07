Las ventanas

Empezar la reactivación

Me imagino que la Humanidad después del Covid19 será como el reino de La Bella Durmiente, nuestro planeta entró en un sueño profundo, igual que la princesa y estamos a la espera del Príncipe Valiente que nos entregue la vacuna que nos permita despertar. Mientras tanto, leemos noticias catastróficas: se ha perdido mucho. La vidas que se apagaron dejan ausencias que jamás se podrán remediar. Las historias de éxito se relacionan con los casos de personas que padecieron el mal y se aliviaron. La incertidumbre tiñe el escenario mundial. Todos tenemos ganas de recuperar lo que nos quitaron. Nos dicen que el camino que tendremos que recorrer será largo, pedregoso y complicado. Se requerirá de mucho esfuerzo. Por eso creo que para empezar la reactivación deberíamos comenzar apoyando a los pequeños empresarios.

Sé de los grandes bríos que se necesitan para no dejarse derrotar por las circunstancias que vivimos. Nos enteramos de muchos que no pudieron seguir con sus proyectos y decidieron cerrar las puertas de sus negocios para siempre. Hay muy pocos que han sorteado el temporal y con valentía abren las cortinas de sus locales, planean el regreso y miran el futuro con la esperanza de seguir la marcha. Ellos necesitan de nuestra ayuda. Se trata de ir a comprarles a ellos para darles vida, elegirlos tiene beneficios de doble vía: contribuimos a su supervivencia y damos un paso hacia la reactivación de nuestra región.

En un mundo saturado de información, hay una condena que flota en el aire: si no eres de los grandes, no existes. Y ahí está el peligro. Si no te ven, nadie te prefiere. La mejor manera de que te vean es ser grande o estar en primera línea. La dimensión del problema generado por la coronavirus en la hotelería y en la industria restaurantera es monumental. En muchos de nuestros municipios, el turismo daba la mayor parte de empleos directos antes del cierre. Durante el primer mes y medio de confinamiento, el sector se ha comprimido. Los negocios más golpeados son hoteles, restaurantes, bares y cafeterías.

Estos negocios que dieron identidad, sabor y popularidad a nuestros municipios, hoy parecen una montaña enorme diseminada en forma de gravilla a lo ancho y largo de toda la geografía guanajuatense. Una realidad enorme que casi no se ve, que casi no impresiona, que casi no se reconoce. Se habla de los problemas enormes de seguridad, de salud, del escándalo. Casi no se reconoce el grave problema que están padeciendo los pequeños negocios y se deja de lado su capacidad de añadir valor al turismo -exterior e interior- aunque muchos estudios lo acreditan.

Sabemos que el sector tenía antes de la pandemia muchas cosas a mejorar para ser más robusto y sostenible. Sabemos de lugares que trataron mal a sus comensales, que no le cumplieron promesas a los usuarios, que vendieron algo que no era de la mejor calidad, que se excedieron con el precio; que fallaron, claro que sí. Seguro esos fueron los que no lograrán ver sus puertas abiertas otra vez. No obstante, están los que quieren empezar a trabajar. Necesitamos ayudarlos. Nuestra aportación para empezar a reactivarnos es preferirlos a ellos, sacar nuestras carteras para comprarles, eso es lo que sirve. Más que los likes y las reseñas en redes sociales, lo que se necesita es que ellos puedan generar utilidades para que puedan ofrecer empleos y que lleven impulso a nuestras poblaciones. Queremos movimiento económico.

Pero también que hay valores que no refleja el PIB. Por ejemplo el valor de tener unas calles seguras y llenas de vida gracias a las cafeterías y restaurantes y tiendas de barrio; el marco de socialización y ayuda mutua que para una comunidad representa el bar del pueblo; o el conocimiento de la cultura, la biodiversidad local y el entorno que representa el mercado y el pequeño comercio. Queramos o no, somos un país de pequeños y qué bueno.

Los pequeños negocios como esa pizzería, ese hotelito, ese salón de belleza, esa papelería son imprescindibles porque en su diversidad mantiene nuestra economía y también mantienen nuestros servicios con los impuestos que ellos pagan aquí. Para empezar la reactivación, una buena opción es comprarle a estos empresarios valientes.