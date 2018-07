Las ventanas

En un mundo al revés

Hablar de diversidad nunca ha sido sencillo. El tema saca ronchas y las opiniones se polarizan. Todos somos expertos en el tema y elevamos la voz o los puños —depende de cada uno— para expresarnos. Muchas veces, esas expresiones son manifestaciones de aquello mismo que estamos criticando. El hecho apenas había alcanzado las páginas interiores de un periódico de poca circulación en la ciudad de Ámsterdam y de pronto se convirtió en trending topic. Un ciclista que iba mandando mensajes, arrolló a una mujer que llevaba de la mano a su hija de tres años. El hecho nos parecerá a algunos una cosa y a otros más algo diferente, pero, el problema se desató en las redes sociales cuando los adjetivos empezaron a usarse para describir a los involucrados en el percance.

El ciclista es un inmigrante del África Subsahariana. Ella es una ciudadana holandesa. Él es musulmán, ella es católica. Él es negro, ella rubia. Él es gay, ella heterosexual. La bomba que se viralizó en las redes, vino cuando alguien subió a las redes la foto del percance con la pregunta: Pero, ¿qué pasa con ustedes? ─“What´s wrong with you people?”─. El comentario causó el efecto de un incendio.

Enseguida la comunidad LGBTTTIQ se manifestó en apoyo del ciclista, lo mismo hicieron los musulmanes inmigrantes, los negros que habitan en Holanda, incluso muchos externaron consignas de odio al usuario de Facebook que se atrevió a subir la foto y a hacer una pregunta. A la mujer y a su hija nadie les mostró empatía. ¿Qué pasa? Mensajes como ¡Cállate!, ¡Homófobo!, ¡Racista! inundaron las redes. Incluso hubo algunos que decían cosas como: ¡gente como tú no debería existir!, ¡Ojalá te mueras!, y una serie de lindezas por el estilo, intentando mostrar apoyo quienes en un primer impulso les pareció pertinente apoyar. Hemos estado tan preocupados por ser políticamente correctos que se nos olvida que el color de la piel no debiera marcar diferencias, como tampoco debiera nuestras preferencias sexuales, nuestra religión, nuestro lugar de nacimiento. Nada de ello nos debe dar privilegios de ninguna índole.

Lo curioso es que antes esos privilegios se usaron de una manera y ahora se están ejerciendo de otra. Pareciera que en estos días ciertas características que debieran ser personales y no formar parte del dominio público, ganan ciertas licencias e inmunidades. Los adjetivos distorsionan los hechos y meten ruidos innecesarios que nos nublan la objetividad para valorar los sucesos.

El escándalo de una nota de las páginas internas de un periódico en Ámsterdam tomó relevancia porque justo esa semana el Príncipe Harry de Inglaterra, Elton John, Charlize Theron, Bill Clinton y muchas celebridades estaban en la ciudad con motivo de la 22 Conferencia Mundial Sobre el Sida. Por fortuna, nos parecen tan lejanos esos tiempos en los que hablar sobre VIH era un tabú, cuando creíamos que una persona infectada nos podría contagiar con sólo saludarnos, cuando tanta gente moría ocultando la enfermedad por no enfrentar el oprobio y el rechazo.

Esos tiempos en los que se estigmatizaba a los infectados parecen lejanos, por suerte. Los avances científicos han sido maravillosos. En lo que la Humanidad parece estar estancada es en las expresiones de odio. Lo curioso es que pareciera que estamos habitando un mundo al revés, en el que importan más las apariencias que la evaluación objetiva de lo que sucede. Hoy, pareciera que puede ser exonerado por la opinión pública si pertenece a cierto sector de la población que alguna vez fue marginado. Eso que parece ser de avanzada, si lo analizamos con cuidado, es como ir caminando para atrás.

Si a la noticia se le hubiera quitado todos los condimentos que tiene la preferencia sexual, el estado civil, el color de la piel, la tradición de fe que profesan los involucrados, nos hubiéramos quedado con una nota simple en la que un ciclista se distrajo por ir usando el teléfono celular y atropelló a una mujer y a su hija. ¿Por qué tendría que ser diferente si le agregamos todos los demás aliños?

Me parece que nos está haciendo falta algo de reflexión. Necesitamos ese tipo de análisis en el que no hace falta ni el color, ni la raza, ni nada que nos obnubile el pensamiento. Por algo, la representación de la justicia se hace con los ojos vendados, para evitar este tipo de distracciones. Lo mismo en Ámsterdam que aquí entre nosotros. Eso, si no queremos acabar con un mundo al revés.