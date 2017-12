Las ventanas

Las posibilidades de la vejez

“Es sabido que las mujeres tienen mayor esperanza de vida que los hombres. Quizá se deba a que tienen mayor esperanza en la vida que los hombres” Enrique Krauze

Hoy me detengo en la reflexión que Krauze hace sobre la vejez. Dice que los noventa son los nuevos setenta. Sostiene que la vejez ya no es lo que era, nos da ejemplos de compañeros y amigos que siendo nonagenarios siguen lúcidos, trabajando, haciendo ejercicio, en fin, gozando de una vitalidad formidable. ¿Dónde está el secreto?

Todos queremos llegar a ser viejos con la mente clara, con salud, pocos dolores y con la capacidad de ser independientes. La aspiración es legítima y también importante, la probabilidad de que todos lleguemos a ser viejos se eleva gracias al avance vertiginoso de la medicina. Todos anhelamos ser viejos vigorosos y estar bien económicamente. ¿Se puede? Hay ejemplos de que así es.

También es verdad que la vejez no es un estado que sea percibido con agrado. Los jóvenes de hoy repelen las manifestaciones del envejecimiento, los adultos contemporáneos, término abominable que define a gente que pasó de los cuarenta y sigue actuando como de veinticinco, huyen como de la peste cualquier signo de chochez. Las arrugas son mal vistas y las canas peor. En las redes sociales, los grupos de chavorucos se han viralizado. La consigna parece ser: Aléjate del que esté viejo y ande dando imagen de ser mayor. Parece que acumular años y demostrarlo no es una enfermedad infecciosa y sumamente contagiosa.

No es en balde este miedo. En un mundo en el que se aumentan los años a la vida y el valor reinante es la juventud, un adulto mayor a los cuarenta y cinco se encuentra en una situación complicada: ya acabó su vida laboral y le resultará muy difícil colocarse en un nuevo empleo si ya rebasó los cincuenta. Hay mucha depresión entre la gente que busca empleo y no lo encuentra por esa simple razón, ya no son jóvenes. En México, una persona que se jubila se apaga y pierde ilusión. Al menos eso sucede con muchos pensionados. La vida es así, si dejas de pedalear, te derrumbas, dice Krauze.

La ilusión de vivir se relaciona con el interés que tengamos en seguir en el mundo. La desesperanza viene aparejada con la sensación de inutilidad. La responsabilidad de mantener la esperanza es de cada uno, es una decisión personal que se construye desde antes. Tiene que ver con un plan de vida y con la capacidad para ser agradecidos. Debemos construir la vejez cuando todavía no somos viejos. A la pregunta: ¿quién me apoyará en los años en los que ya no pueda ser productivo, quién pagará mis cuentas y se hará cargo de mí?, la respuesta es tú mismo.

Antes de cruzar la línea de la senectud, hay que cuidar la salud, ahorrar y asegurarse tranquilidad financiera, conservar amistades, fertilizar los cariños, proteger el buen humor, hacer deporte, mantenerse en línea y procurar una actividad que mantenga la mente ocupada y en un estado creativo. Tristemente, hemos estado tan concentrados en evitar vernos viejos que nos hemos olvidado de planear los años plateados. No se puede tapar el sol con un dedo, la posibilidad de llegar a la etapa de la vejez es, afortunadamente, cada vez más grande. En esa condición, lo mejor que podemos hacer es tener claridad sobre lo que haremos al llegar a esa fase.