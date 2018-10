Las ventanas

Los toros desde la barrera

Cecilia Durán Mena

En realidad, no nos podemos hacer los sorprendidos. Sabemos, porque conocemos sus exabruptos, que ‘ya saben quién’ es autoritario e intolerante. De la misma manera que sabíamos que sus simpatizantes le van a disculpar sus golpes sobre la mesa y estarán dispuestos a darnos una visión edulcorada de cada uno de los actos que ejerza, aunque vistos con una embarradita de objetividad, no hay manera de disfrazarlos: cuando las cosas están mal, están mal y punto, las haga quien las haga. Pero, no es lo mismo estar en el ruedo que ver los toros desde la barrera.

En estas últimas semanas, hemos estados sometidos a una serie de reportes, datos y discursos sobre aeropuertos, encuestas, democracia participativa y sabiduría del pueblo. El péndulo oscila entre la corrupción de contratos otorgados en la construcción del aeropuerto de Texcoco hasta un ingeniero que está muy interesado en que la opción de Santa Lucía sea la triunfadora; de mesas de consulta que tienen boletas sin foliar hasta evidencia de que se puede votar en múltiples ocasiones sin que nadie lo pueda detectar; de José Woldenberg opinando que este ejercicio era un error hasta Martí Batres justificando al presidente electo y su democracia participativa.

Me gustaría saber, qué habrían pensado los morenistas de este actuar, si el próximo titular del Ejecutivo hubiera sido priista o panista. Ya estaríamos enfrentando manifestaciones por todos lados, veríamos pintas en cada pared, habrían vociferado atacando las formas y haciendo berrinches frente a quienes los quisieran ver. Pero, eso de estar del otro lado, en el umbral de ser gobierno, los tiene muy descolocados. Andan justificando cada cosa que quienes los vimos actuar como oposición ahora los desconocemos y hasta nos empezaría a ganar la risa si no se tratara de algo tan serio.

Lo que Citibanamex ha dado por llamar el error de octubre no es para nada chistoso. No se trata nada más de ver los horrores de Texcoco, los ecocidios en el Estado de México y los apocalipsis que se vendrán a partir de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México —ecocidio que no se dará con el Tren Maya, quiero imaginar—; se trata de entender por qué López Obrador no aprovechó para consultar ambos proyectos al mismo tiempo o por qué un particular como el ingeniero Riobóo está tan metido a favor de acabar con lo que ya está hecho o por qué el ingeniero Jiménez Espriú habla de estudios que traen el dado cargado. Se trata de desentrañar la verdad entre las estridencias y las necedades de quienes se niegan a ver lo evidente o de plano, no quieren darse cuenta de que los costos de un error no los va a pagar el presidente electo sino todos los mexicanos.

Siento que nos quieren dar atole con el dedo y que en un sentido estricto, así son los políticos. Pero, ¿no nos dijeron que las cosas iban a cambiar? Me imagino la desilusión que sienten aquellos que esperanzados, votaron por romper con las viejas costumbres. También veo a los que siguen defendiendo a Andrés Manuel López Obrador y sostienen que todavía no entra a trabajar y ya nos lo estamos acabando. Por supuesto, en el panorama aparecen los que ni votamos por él ni vimos congruencia en la vaguedad de sus propuestas. Y, sobre todo, están los que ya se pusieron nerviosos y pueden tomar decisiones que no le serán favorables al país.

Me parece que esta cuarta transformación aun no arranca y ya está empezando a rechinar. Entre el populismo y la tecnocracia está la economía. Sea que nos guste Adam Smith, que se prefiera a Karl Marx, que los postulados de John Maynard Keynes nos parezcan los más pertinentes, la economía tiene sus sustentos y no se acomoda a las ocurrencias de ningún gobernante. Vamos a ver a quién de los que aplauden con entusiasmo estos primeros pasos del lopezobradorismo, se ponen igual de contentos cuando se den cuenta de que el tipo de cambio se ha ido deslizando y el poder adquisitivo se vea afectado. La primera víctima fue Pemex a la que las calificadoras ya le dieron su primer castigo. No se trata de subordinarnos al capital pero, eso de poner nerviosos a los mercados no es buena idea.

No es buena idea porque las devaluaciones, la depreciación del poder adquisitivo, la desaceleración económica a los primeros que les afecta es a la gente que vive en pobreza. Si nuestro presidente electo los quiere cuidar, tiene que empezar a preocuparse por esas variables. Y, es que no es lo mismo ser oposición que ejercer el poder. Desde el ruedo, las cosas se ven diferentes y nos enteramos que los cuernos de los toros son puntiagudos y afilados.