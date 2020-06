Las ventanas

Entre los temas de salud y de política

Mientras la gente cercana a cada uno de nosotros se debate entre seguir confinada o salir a recuperar los pedazos de vida como la conocíamos que podamos rescatar, se pinta una raya en cuyos extremos escuchamos las advertencias de la Organización Mundial de la Salud y las urgencias que algunos políticos tienen por quitarse las cadenas del confinamiento.

Es cierto, estamos bastante enfadados de una vida de encierro. Aristóteles dijo que antes que ser animales racionales, somos sociales y hoy más que nunca, sus palabras resuenan desde la Antigua Grecia hasta la modernidad del siglo XXI. Sin embargo, el fantasma que nos asusta sigue suelto, ese no se ha dejado confinar. Y, nos gustaría que el virus estuviera encerrado y nosotros en libertad.

No somos los únicos, España inició ayer la primera semana laboral después de levantar el estado de alarma, Europa acelera su desconfinamiento y la Organización Mundial de la Salud sigue alertando de que la pandemia se acelera a escala mundial. Urge a no bajar la guardia y recuerda que en todo el planeta ya hay casi nueve millones de infectados y los fallecidos rozan el medio millón. Además, sospechamos que esa cifra no es real. En México, el Dr. López Gatell ya confesó que sus números están desfasados.

La politización de la enfermedad ha agravado la crisis y que la ausencia de liderazgo mundial y de unidad para luchar contra el virus es más grave que el propio patógeno. El presidente Donald Trump anda urgido de empezar su campaña. Siente esa necesidad imperiosa de acercarse su cantera de votantes, porque entiende que el olvido es una enfermedad invasiva y la fidelidad de la gente no dura cuando hay crisis económica y falta de oportunidades. Fue a Tulsa a tomarle el pulso a su popularidad y no le interesó que los contagios en los Estados Unidos estén lejos de ser controlados. Para muestra las cifras mundiales, en el continente americano, en el sur de Asia y en Oriente Medio, el virus sigue expandiéndose rápidamente y sigue siendo letal. La cifra récord de 183.000 nuevos casos diarios registrada el domingo es muy preocupante.

No obstante, los políticos tienen sus tiempos y movimientos. Sus intereses sobrepasan cualquier advertencia científica. Si no siguen con sus actos de seducción, sus votantes tendrán la tentación de voltear a otro lado. Y, eso es más de lo que pueden soportar. Pensarán que no tienen ningún interés en jugarse el futuro y no tienen en sus planes dejar a la suerte esto de engendrar fidelidad. Saben que las palabras se desgastan y que si los bolsillos de la gente se empiezan a vaciar, no habrá frases, discursos ni promesas que les valgan.

En esa condición, vemos a tantos políticos en el mundo saliendo a placearse sin hacer mucho caso a lo que la Organización Mundial de la Salud tenga que decir. Es más, el presidente Trump dijo en Tulsa que había pedido que se frenaran los tests porque “a más número de análisis descubrimos más infecciones”. Mejor levantamos el dedo y tapamos el sol, pensará. En Brasil (50.000 muertos), la política negacionista del presidente Bolsonaro está llevando al país a una crisis sanitaria, en especial en la Amazonia, y la situación empeora en Perú, Chile y Bolivia, mientras en esos países va entrando en el invierno. También países como India y Sudáfrica han registrado un récord de infectados diarios.

En México, no estamos seguros de como avanza este tema. Ya nos lo dijo el responsable: sus cifras van desfasadas y si el no sabe, entonces ¿quién sabe? Acá no hay necesidad de hacer como que tapamos el sol con un dedo, ya lo tenemos cubierto con una manta oscura de secrecía. Sólo ellos saben la verdad.

Es comprensible que los políticos quieran recuperar su forma de hacerse ver. Todos queremos un modo de vida lo más parecido posible al de antes de la pandemia. Nadie queremos escuchar las advertencias de un rebrote masivo, fruto de una segunda oleada del coronavirus, que obligara a nuevos confinamientos y a volver a adoptar medidas restrictivas. Eso tendría un impacto económico y psicológico inasumible. No nos lo podemos permitir y, por eso, las advertencias de la Organización Mundial de la Salud no deben caer en saco roto.