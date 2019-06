Las ventanas

Sin el Inadem

Hay historias que no debieran terminar y por desgracia el final del Inadem no es feliz. Fue un organismo público creado para fomentar y apoyar a los emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas empresas. Y, tristemente escribo del Instituto en pasado porque la secretaria de Economía, Graciela Márquez, confirmó que desaparecerá este órgano creado en 2013 para coordinar la política nacional de apoyo a los emprendedores y las micro, pequeñas y medianas empresas. La 4T decidió que a partir de ahora, los apoyos serán entregados directamente por la dependencia a su cargo.

La sentencia de muerte se dio por las palabras: “(Al Inadem) lo vamos a extinguir”, declaró la funcionaria federal tras la presenta-

ción del programa ‘Jóvenes construyendo el futuro’. Es una pena. También es una práctica común que cuando llega una nueva administración, rebautiza los programas precedentes y les pone sus propios nombres. Parece que este no será el caso. Las notas de réquiem por un organismo dedicado a fomentar el emprendimiento no son un espejismo auditivo, es la verdad. Aunque se descartó que los apoyos para este tipo de proyectos se vayan a eliminar. Se adelantó que la Secretaría de Economía otorgará tres mil millones de pesos en microcréditos a este segmento.

El problema es que el emprendimiento no se trata únicamente de agarrar a billetazos a quienes quieren iniciar un proyecto. Dar dinero no garantiza ni el éxito ni la continuidad de los negocios y menos en estos tiempos. Para que este tipo de planes funcionen se necesita mucho más que apoyo y una buena idea. El Inadem tenía planes de capacitación y le enseñaba a todos estos aventureros a convertirse en empresarios. Capacitaba a quienes querían entrar al mundo de los negocios y les daba una entrada con pasos sólidos al ecosistema emprendedor que no es fácil de entender.

El Instituto Nacional del Emprendedor se convirtió en una gran palanca que sirvió para impulsar el espíritu emprendedor y el acompañamiento a las personas que, dadas las circunstancias particulares de cada caso, decidían entrar a esos terrenos en los que preferían crear empleos que ir a solicitar uno. Por supuesto, para entender estos entornos hace falta mucho más que entusiasmo, echarle ganitas y dinero. El frenesí del mundo empresarial requiere de un acompañamiento que acompañe a quien decide invertir y entrar al mundo del riesgo, porque iniciar una empresa implica sí o sí arriesgarse.

Pero, también se tiene que saber que un emprendedor no es un hombre orquesta. Tiene que saber pedir ayuda, aceptar consejo y entender las condiciones de mercado. Lo que aquí puede ser una excelente idea, allá puede ser la orilla del desfiladero. Por eso, sembrar billetes no nos hará cosechar riqueza. El filón de emprendimiento en México debe ser cuidado porque la posibilidad de que una buena idea se reviente y termine en fracaso es muy alta si no se lleva por un buen camino. Los emprendedores pueden darse por vencidos muy rápido o seguir aferrados a un negocio que jamás les va a generar utilidades. El Inadem fue concebido para estar cerca de los emprendedores, para animar a los que andaban con las alas rotas, para reconstruir proyectos que estaban rotos pero tenían oportunidades y para decir la verdad a los que no tenían remedio.

La red de apoyo que había tejido el Inadem era valiosa. El sitio en internet era muy amigable y las personas que trabajaban en el Instituto eran gente que sabía de lo que hablaba y ayudaron a muchos proyectos para que se convirtieran en realidad. Lo sé, porque muchos de mis alumnos fueron beneficiaros de estos servicios. Es verdad, se hicieron malos usos y hubo quien abusó. Pero, como sucede a menudo, pagarán justos por pecadores.

Esperamos que el sector de emprendedores no naufrague ahora que el Inadem ya no esté. Ojalá que la 4T de alternativas, porque con la generación de empleos para abajo, patear este sector no luce como una buena idea.