Las ventanas

¿Con los dedos en la puerta?

No deja de sorprenderme la habilidad que tiene el presidente de los Estados Unidos para salir delante de situaciones que van más allá de lo vergonzoso. No es que lo hayan sorprendido en una escena indecente perpetrando una conducta irrespetuosa con un semejante, no es que lo hayan encontrado expresándose en forma poco decorosa con lenguaje soez, no es una de las múltiples e infinitas ocasiones en que ha hecho gala de sus modos racistas y nada igualitarios, o que no haya sido capaz de mostrar empatía a personas que están en medio de una tragedia. No. No se trata de eso. Ahora, nos enteramos de las conversaciones que tuvo con el presidente de Ucrania que si somos prudentes, podemos calificar de polémicas.

Por supuesto, Nancy Pelosi piensa que ahora sí se traspasaron los límites y que Donald Trump ya tiene los méritos suficientes para llevarlo a un proceso de ‘impeachment’. La transcripción de la llamada que sostuvo con Volodimir Zelensky, presidente de Ucrania, en julio pasado ha sido tomada por los críticos del mandatario estadounidense como una evidencia de que él buscó ayuda foránea para conseguir información comprometedora sobre uno de sus potenciales rivales en la elección presidencial de 2020: el exvicepresidente Joe Biden. Desde este punto de vista, el mandatario estadounidense está conspirando con un extranjero en contra de un ciudadano de los Estados Unidos de América.

Pero, no podemos olvidar que Donald Trump es un hombre del espectáculo y que este tipo de situaciones lo nutren. Con un cinismo espectacular –en todo el sentido de la palabra- declara que su llamada fue correcta y que lo que hizo no tiene nada de malo. Sus aliados sostienen que pidió un favor, es decir, cooperación a otro mandatario de un país amigo. ¿No es eso de lo que se tratan las relaciones exteriores, de peticiones de ayuda y tratados de colaboración? Los demócratas piensan diferente.

Sin embargo, el presidente de los Estados Unidos tiene una gran base de apoyo. Él mismo sostuvo que el amor de sus votantes es tan grande que lo podrían agarrar con las manos en la masa cometiendo un crimen en la Quinta Avenida de Nueva York y, a pesar de ello, lo seguirían amando. Veremos si tiene razón. Hasta el momento la evidencia parece dársela. Pero, por si las moscas, cuando Donald Trump se siente en aprietos, recurre a la misma fórmula de distracción: pegarle a México.

Entre que son peras o son manzanas, una llamada del presidente de Estados Unidos con el de Ucrania pone a temblar a México. Para ponerle una nube de humo negro al tema del ‘impeachment’, Trump anuncia que lo de firmar un acuerdo de libre comercio con Canadá y México, todavía no está seguro. Como un experto de espectáculos, como lo haría un mago experimentado, cambia el foco de atención para que la gente mire a otro lado y no se de cuenta de lo que necesita hacer para que el truco le salga.

¿Veremos a Trump contra las cuerdas? Es difícil de determinar, tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe, podrán pensar algunos; mientras los demás miran en el presidente estadounidense a un ser elástico que, como un gato, sabe caer bien parado, sin importar la dificultad o la altura del problema que está enfrentando.

El escándalo se destapa gracias a un ‘soplón’ que mandó al Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes una queja interna a través del protocolo de denuncias anónimas. ‘The Wall Street Journal’ une los cabos sueltos y afirma en forma categórica que Trump presionó a Zelenski para que investigara al hijo de Biden y que eso fue lo que motivó la denuncia interna de un espía a sus jefes. Bonito tema. La defensa de la Casa Blanca es endeble, se trata de una declaración que Rudolph Giulliani, abogado de Trump, hizo a un programa de CNN.

Parece que Donald Trump retrasó la ayuda a Ucrania y que para liberarla, pidió un favor al presidente ucraniano. El que tenga oídos que oiga, pero, sabemos que no hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Tiene el presidente Donald Trump los dedos en la puerta? El tiempo lo dirá.

