Las ventanas

Una trompetilla al presidente

Hay un dicho que expresa la verdad más pura que existe: <el que nunca tiene y llega a tener, loco se quiere volver>. Resulta que el presidente López Obrador en uno de esos ataques de inspiración que le dan, se le ocurrió que es buena idea mandar una carta al gobierno español para exigirle una disculpa por la conquista. A veces, —muchas veces— me da la impresión de que Andrés Manuel sigue con la idea de que es un activista social y no se da cuenta de que ya está sentado en la silla presidencial. Tampoco se entera que desde el Palacio Nacional las cosas que dicen tienen un matiz distinto que el que tenían cuando hablaba desde la calle.

Me entristece ver los titulares de periódicos españoles que dicen que México pide a España que se disculpe por la Conquista. No, no es México ni somos los mexicanos, ni siquiera estoy segura de que muchos de los que componen el séquito lopezobradorista estén de acuerdo con la ocurrencia del presidente. Pero, a eso nos exponemos cuando le permitimos al ejecutivo levantarse tan temprano a encarar a la prensa todos los días en vez de exigirle que se ponga a trabajar. Me parece que el presidente López Obrador se levantó esa mañana con ganas de ayudarle a su esposa, que acaba de publicar un libro con el tema de la Conquista y quiere que venda mucho. Es claro que entre tanta ocurrencia, quienes lo observamos, podamos ver su intención polarizadora. Abrir frentes polémicos nos distrae para evaluar lo que debiera estar haciendo en vez de perder el tiempo lanzándole un petardo a una nación amiga. ¿A qué hora se va a poner a trabajar? ¿Qué nos anda escondiendo el presidente?

No podemos confundirnos. Es cierto, la Conquista fue un período sangriento. Pero, me pregunto si tendremos que exigir disculpas al estado de Tlaxcala porque los tlaxcaltecas de aquellos tiempos se aliaron con los españoles para vencer a los aztecas. Además, si ya de por sí la estrategia parece absurda, ahora va a tener que ofrecer disculpas un Borbón por lo que hizo un miembro de la familia Aragón. En estricta justicia, le tocaría a él disculparse por las ofensas causadas por gobiernos anteriores, aunque hubiesen emanado de otros partidos. ¿Lo vemos disculpándose y haciendo propias ofensas de sus antecesores? Lo dudo. Ya el gobierno español declaró que rechaza con toda firmeza la petición de López Obrador, ¿qué esperaba? Y más allá de todo, ¿qué buscaba?

Ofrecer disculpas no reparará el daño que se hizo en aquellos años. El rezago de los pueblos indígenas no se repara con un <usted disculpe>, ni le toca a nadie más que a su gobierno —por el que tantos años luchó— resarcir las condiciones de igualdad, pero, ni siquiera los escucha. Pregunten en el estado de Morelos si los pueblos originarios se sienten contentos con las medidas presidenciales. ¿No debiera el Presidente López Obrador pedirle a ellos una disculpa, a ellos que creyeron en él y ya les dio la espalda en vez de arengar en contra de la España conquistadora?

¿No debiera el presidente ofrecer una disculpa a todos los que ofende cada día en sus conferencias mañaneras desde Palacio Nacional amparado por el boato del Estado, a los <fifís>, a los neoliberales, a los conservadores, a los que no piensan como él, a los que no lo quieren, a los que no lo adoran e insulta cada día? Tal vez, lo que le falta a López Obrador es darse cuenta. La rechifla que sufrió en Morelos, los abucheos que recibió al inaugurar el estadio de beisbol de Los Diablos Rojos reflejan que este autoritarismo al que nos está sometiendo y que no nos gusta. Más que exigir disculpas y buscarse pleitos donde no hay, debiera ponerse a trabajar.

Por estos temas, el Presidente López Obrador se está ganando trompetillas en muchos más sectores de lo que a él le gustaría confesar. ¿Y si mejor se diera cuenta de que dejó de ser caudillo y se asumiera como lo que es?

Lo que no me queda claro es por qué el Presidente de México está tan preocupado por las ofensas que se infligieron hace quinientos años y está tan calladito con las que todos los días nos azota el presidente Trump, ahí si trae el <pico de cera>. Hasta se va a cenar, así en lo oscurito, con el yerno de Donald a casa de un vicepresidente de Televisa. ¿Le habrá ido a ofrecer disculpas porque sus muchachos tenían pensado retirarle la condecoración del Águila Azteca? A lo mejor a Kushner si le aguanta una que otra trompetilla.