Las ventanas

Cuidar la credencial de elector

Ni hablar, a toda capillita la llega su fiestecita y como dijera Joaquín Pardavé, “ya vamos llegando a Pénjamo”. Pero, todavía no estamos ahí. Las campañas están por llegar a su fin. Tendremos momentos de silencio y reflexión para meditar cuál es la propuesta que mejor nos convence y más nos acomoda. Llegará el primero de julio y en la soledad de la urna sufragaremos. Nada más que no podemos olvidar que eso sucederá el domingo y todavía no llegamos hasta allá.

Lo que hoy tenemos que hacer más que nunca es cuidar nuestra credencial de elector, que es nuestra llave única que nos abre la puerta de la posibilidad del voto. Las encuestas podrán decir lo que quieran, los encuestadores no son pitonisos ni los resultados que presentan emanan de un oráculo. Nada de lo dicho hasta ahora tiene validez, lo que realmente cuenta, lo único que vale es el voto.

Hoy más que nunca, salir a votar es importante. Expresar nuestra opinión, concretar el deseo de que el candidato favorito se convierta en nuestro presidente y ejercer el derecho de elección sólo se podrá concretar si tenemos la credencial de elector en la mano. Si no la tenemos, no tendremos acceso a la urna.

Podremos estar en el padrón, nuestra foto aparecer, el jefe de casilla y los funcionarios que lo acompañan sabrán que somos nosotros y, si no llevamos la credencial de elector no nos entregarán la boleta y perderemos la oportunidad de votar.

Dada la relevancia del tema, es necesario tomar precauciones, cuidar el documento que nos permitirá darle rumbo a la patria. En algunos lugares, nos piden la credencial para tener acceso a ciertas instalaciones y luego, cuando llegamos, alguien más se la llevó o el vigilante nos hizo el flaco favor de perderla.

Si bien los últimos meses han demostrado la amplia movilización de la sociedad, de nada sirve si no recorremos el camino completo. Esta participación no debe limitarse a protestar, a quejarse, a manifestar nuestras opiniones, también hay que participar. Aclamar candidatos y vociferar vítores o diatribas no es el último punto de la recta. Hay que votar.

El proceso electoral sigue siendo la vía única para llegar a la democracia. Aún, sigue siendo la senda necesaria para dirimir y transferir la energía y la demanda de la ciudadanía. La credencial para votar con fotografía, es nuestra herramienta para ejercer nuestro derecho universal e intransferible de elegir libre e informadamente a quienes nos habrá de representar.

Votar es participar activamente en la vida política del país. Es hacernos responsables, votar es un derecho y una obligación. Debemos ser partícipes de la democracia y el primer paso fue acercarse a los módulos del INE para tramitar nuestra credencial para votar. Ya que la tenemos, hay que cuidarla. Le atribuyen a Karmelo de Irabien la frase que versa: “si no votas no tienes derecho a quejarte de aquello que va mal”.

No sé si votar nos da el privilegio de abrir la boca y mostrar consensos o disensos. Hay mucha gente que lo hará, con independencia de su responsabilidad ciudadana. Pero, me parece que nos faculta con cierta autoridad moral. Porque como dice Kazuo Ishiguro en ‘Lo que queda del día’: Y gracias a esta libertad todo el mundo puede decir libremente lo que piensa, y votar por que alguien gobierne o deje de gobernar. En eso consiste la dignidad, si me permite usted decirlo.

Ejerzamos nuestro derecho el próximo domingo, pero hoy por hoy, cuidemos nuestra credencial de elector. Más que nunca, es un documento que avala nuestra voz y nuestra elección.